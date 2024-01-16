Тяга к сельской жизни

На сельских территориях страны в разные годы уже реализовывались проекты, призванные оказать поддерж­ку людям, желающим открыть собственное дело. Определенную пользу они, конечно, принесли, однако изменить в корне ситуацию с занятостью на селе, повысить уровень доходов жителей, увы, не смогли.

В минувшем году в стране стартовала программа «Ауыл аманаты», которую следует считать наиболее масштабным проек­том в ряду других, посвященных селу.

В 2023 году на реализацию «Ауыл аманаты» из бюджета было выделено 100 млрд тенге. За счет этих средств казахстанцы смогут получить 17 тыс. микрокредитов, создать более 18 тыс. новых рабочих мест на селе.

Одной из участниц «Ауыл аманаты» стала жительница села Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области Гульдария Кагибат. В разговоре с автором этих строк она рассказала, что приехала из Монголии на историческую родину в 2002 году. Уже здесь закончила школу, а затем получила поочередно два высших образования в вузах Астаны.

До замужества и рождения ребенка успела поработать в бюджетных организациях, но всегда тянулась к сельскому хозяйству.

– В Монголии скотоводство является основным занятием казахов, – рассказала женщина. – Поэтому многие после переезда предпочитают заниматься привычным ремеслом и на исторической родине. В Казахстане наша семья тоже держала небольшое поголовье скота, поэтому я имею навыки ухода за животными. Всегда помогала родителям и со временем поняла, что это занятие мне по душе. Когда увидела информацию о программе «Ауыл аманаты», то решила принять в ней участие.

Женщина получила от государства 2 млн 100 тыс. тенге со ставкой вознаграждения в 2,5%. По условиям программы в течение двух последующих лет ей предоставляются каникулы по выплате кредитного долга.

Гульдария призналась, что надеж­ным помощником в делах для нее является ее муж Мейрам. В течение лета и часть осени супруги занимались строительством овчарни. Кода она была готова, закупили три десятка овец, сено и фураж для корма.

В настоящее время семья осуществ­ляет уход за поголовьем и ждет появления приплода. В общем, хлопот по хозяйству очень много и с ожидаемым увеличением стада они только прибавятся. Поэтому хоть и предоставлены льготные условия кредитования, необходимо работать с полной отдачей, чтобы оправдать доверие государства.