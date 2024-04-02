Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области

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83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию.

«В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорта иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске. Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч», - сообщает АФМ.

Согласно Налогового кодекса сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска составляла бы от 2500 МРП. Однако используя поддельные документы, «подозреваемые оплачивали 350 МРП.

«В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства и в офисе подозреваемых обнаружены и изъяты: международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры по приобретению транспорта, декларации. С санкции суда наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге», — говорится в официальном сообщении.

Досудебное расследование продолжается.