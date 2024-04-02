Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Ущерб государству составил 591 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию.

«В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорта иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске. Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч», - сообщает АФМ.

Согласно Налогового кодекса сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска составляла бы от 2500 МРП. Однако используя поддельные документы, «подозреваемые оплачивали 350 МРП.

«В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства и в офисе подозреваемых обнаружены и изъяты: международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры по приобретению транспорта, декларации. С санкции суда наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге», — говорится в официальном сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

#АФМ #Костанайская область #учет #поставка #Тягачи

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