Тяжелые уроки финансовой безграмотности

Как мало порой требуется усилий, чтобы убедить взрослого человека даже с высшим образованием вложить честно заработанные деньги в новый проект! Главное – назвать этот вклад благозвучно «инвес­тированием» и пообещать не­реально огромный доход.

А пустить пыль в глаза, доказывая свою надежность и правомочность, в компаниях-пирамидах умеют. В этом я лично смогла убедиться несколько лет назад.

В областной газете вышла в свет моя публикация на тему финансовых пирамид. В материале речь шла о компании с юридической регистрацией где-то в островных государствах. Судом уж не помню в какой стране (или даже странах) она была признана финансовой пирамидой, на ее учредителей завели уголовное дело. Упоминалась и ее неполная «тезка», которая на тот момент собирала пул «инвес­торов – будущих миллионеров» на просторах Казахстана.

Не прошло и часа после выхода свежего номера газеты, как в редакции раздался телефонный звонок. Собеседник назвался представителем фирмы, решающей юридические вопросы той самой инвесткомпании.

Мне сурово напомнили, что компания, дела которой они ведут, слишком солидная, чтобы ставить ее в один ряд с финансовыми пирамидами. Мол, упоминание ее названия в публикации порочит деловую репутацию. Поэтому редакции нужно дать опровержение и принести извинения, иначе ждать журналисту повестки в суд.

Запал собеседника сразу сошел на нет, когда я сообщила, что как раз сегодня несколько десятков уральских вкладчиков этой «серьезной» компании обращаются в акимат и готовы выйти на митинг с просьбой к компетентным органам повлиять на ситуацию и вернуть хотя бы ими вложенные деньги. На этом наша дискуссия, грозящая было перейти в судебные разбирательства, завершилась.

Тот звонок, по сути, и подтвердил догадки: выбравшие эту сферу деятельности компании зачастую дробятся, открывая филиалы и дочерние фирмы. Так им легче уводить средства вкладчиков и уходить от ответственности. Определить их «родство» можно как по схожести в названии, так и по способам заработка.

Не думаю, что ответ на предложение легко и быстро заработать человек дает в течение считаных минут. Как правило, такие решения обдумываются и даже обсуждаются в кругу семьи, друзей.

Так неужели человек, готовый инвестировать сотни тысяч или даже миллионы, не может загуг­лить название компании, предлагающей «сотрудничество» или заманчивый способ заработка? Для скорости можно добавить ключевые слова: «лохотрон», «махинации», «финансовые пирамиды».

Специалисты департамента экономических расследований (ДЭР) по ЗКО советуют воспользоваться разработанным Агентством по финансовому мониторингу чат-ботом @BAIQApiramidaBOT в мессенджере Telegram, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников. На нем можно самостоятельно проверить сайты и социальные сети, достаточно лишь ввести ссылку на них.

В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователю будет немедленно направлено уведомление об этом. Если же это добросовестный субъект инвестиционного рынка, то соответствующий ответ тоже придет.

Компании, маскирующиеся под реализаторов инвестпроекта, участников сетевого маркетинга, микрофинансовую организацию, можно определить по ряду признаков. Они обычно требуют вложить значительную сумму денег и обещают высокий процент доходности, принимают наличные, криптовалюту либо используют различные платежные системы без применения расчетных счетов в банках. Также они настоятельно «советуют» привлекать в проект, заявленный как «ноу-хау», новых клиентов – знакомых, родственников, коллег.

Как правило, зарегистрированы такие фирмы недавно, имеют минимальный уставной капитал и единственного учредителя, но активно размещают рекламу в Интернете. Восторженные отзывы об их прибыльности и высоких дивидендах написаны как под копирку.

Не предусмотрено и юридическое сопровождение – либо нет договора, либо в нем не прописаны обязательства и ответственность. Такие компании не имеют лицензии АРРФР и МФЦА на привлечение денег граждан.

Но даже взрослым хочется верить в сказки про свалившиеся на голову несметные богатства. А «сказочники» и рады придумывать все новые занимательные сюжеты.

По данным ДЭР по ЗКО, только за последние три года зарегист­рировано 14 фактов создания и управления финансовыми пирамидами. Вложились в них свыше 3 тыс. человек.

– Нами регулярно проводятся профилактические мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Читаем студентам лекции, организуем семинары для разных социальных групп, через СМИ рассказываем о новых схемах мошенничества. Нами заблокированы 286 сайтов, шесть групп в мессенджере WhatsApp c двумя тысячами участников. Но люди все равно продолжают вкладывать свои деньги в сомнительные предприятия, – разводит руками заместитель руководителя ДЭР по ЗКО Нурбол Рахметов.

Как сообщили в ведомстве, в этом году завершено уголовное дело в отношении гражданина, организовавшего фонд взаимопомощи «Мировые деньги». В ходе расследования установлено, что 99 вкладчиков вложили в данную структуру свыше 13,5 млн тенге, 30 из них был причинен имущественный ущерб. Махинатор приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и лишен права занимать руководящие должности в финансово-коммерческих организациях.

«Жизнь хороша» – так оптимистично называлась еще одна финансовая пирамида, учредителям которой суд недавно вынес обвинительное заключение. В рамках дела установлен эпизод легализации (отмывания) денег.

Завершено расследование двух уголовных дел по фактам организации структурных подразделений финансовых пирамид Chia Tai Pharmaceutical. Денежные средства вкладчиков привлекались под видом инвестиций в фармацевтическую компанию и компанию по возобновляемым источникам энергии, находящие­ся за рубежом.

В числе жертв пирамиды – западноказахстанцы с невысоким доходом, работающие в сферах образования, здравоохранения, пенсионеры. Общее число вкладчиков – более шестисот, они вложили свыше 700 млн тенге.

Также окончены уголовные дела по фактам организации и руководства финансовыми пирамидами Qnet и Granat в связи с возмещением ущерба потерпевшим.

Мошенничество, сетевая пирамида, финансовая секта – такие отклики о компании Qnet нашла я в поисковике в течение нескольких минут. Некоторые из них оставлены еще 10 лет назад. Так неужели не насторожили они новых вкладчиков? Или жажда легких денег просто взяла верх над здравым смыслом?