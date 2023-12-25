Тысячи ботинок выбросило на пляжи Дании

В Дании тысячи ботинок с судна Maersk выбросило на пляжи из-за шторма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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На севере Дании тысячи ботинок оказались выброшенными на пляжи после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами из-за шторма «Пиа». Об этом сообщает датский телеканал DR.

По данным журналистов, судно Mayview следовало из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. Обрушившийся на Европу шторм застал его 22 декабря — тогда в Северном море были утеряны 46 контейнеров с товарами.

Кроме обуви, которой оказалось больше всего, на пляжах обнаружили медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

Шторм «Пиа» обрушился на Нидерланды в четверг, 21 декабря. Он привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. О разгуле стихии сообщали также в Великобритании. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.