Тюльпаны к празднику

В предпраздничные дни в цветочной теплице Бавгашевых – горячая пора сбора урожая. Некоторые лотки уже опустели – благоухающая продукция, собранная в банчи, развезена по торговым точкам областного центра, часть в холодильнике ждет своей отправки.

Инициатор и создатель в Уральске первой цветочной теплицы на гидропонике – Нурлан Бавгашев. Интерес к цветам возник у него еще в детстве, когда, помогая маме в семейном магазине, расставляя пакетики с семенами и посадочным материалом, он с увлечением читал характерис­тики разных видов и сортов, рекомендации по посадке и уходу за растениями.

Несколько лет назад к продаже семян и садового инвентаря у семейного бизнеса добавилось еще одно направление – продажа тюльпанов из Нидерландов и Беларуси. К этим цветам у Нурлана особое отношение.

– Нравится этот весенний цветок. Когда заказывал луковицы, часть оставлял себе, высаживал во дворе. Как-то партия посадочного материала задержалась где-то в Европе и пришла уже не в сезон. В открытый грунт луковицы тюльпанов сажают в августе-сентябре, а доставили груз только в ноябре. Выставлять его на продажу не имело смысла. Пришлось посадить в огороде 3,5 тысячи тюльпанов и 300 корней пионов, благо погода позволяла.

Можно только представить, какое потрясающее зрелище ожидало семью следующей вес­ной...

В прошлом году на собственные средства и льготный кредит от фонда «Даму» предприниматели построили теплицу, закупили необходимое оборудование, инвентарь и посадочный материал.

– Самое важное в этапе выгонки тюльпанов – охлаждение. Поймать цветение в определенную дату непросто. Если первая партия зацвела раньше, обязательно должно быть место хранения с пониженной температурой. Холодильное оборудование взяли казахстанского производства, луковицы заказали в Нидерландах. На первый раз не стали пытаться прыгнуть выше головы – закупили семь стандартных классических сортов. Специального образования у меня нет, приходится много читать, изучать агротехнику. Пока все работы в теплице проводим вдвоем с супругой Динарой.

Тюльпан – цветок нежный. «Самочувствие» его зависит от температуры, влажности и многих других факторов. При выгонке каждого сорта есть свои нюансы. На гидропонной системе луковица работает всего лишь год. Поэтому такие хозяйства напрямую зависят от поставщиков посадочного материала, а главное – от его качества.

– На следующий сезон думаю увеличить число сортов. Их существует огромное разнооб­разие, в зависимости от длины стебля, окраски и формы цветка, – говорит предприниматель. – Надеюсь в дальнейшем при поддержке государства наладить выращивание других видов, чтобы на прилавках цветочных магазинов местная продукция была круглый год.