Тюркологи в Бишкеке обсудили наследие Махмуда Кашгари

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Сегодня, 24 июня, президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев принял участие в международной конференции по теме «950-летие “Дивану лугати-т-тюрк”: общее достояние тюркского мира», которая состоялась в городе Бишкек

Мероприятие было организовано Тюркской Академией совместно с Турецким лингвистическим обществом при Высшем совете по культуре, языку и истории им. Ататюрка, а также при поддержке Института языка и литературы им. Чингиза Айтматова Национальной Академии наук Кыргызской Республики.

В церемонии открытия приняли участие Первый заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Бекжан Супаналиев, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, советник Президента Кыргызской Республики Арслан Койчиев, президент Турецкого лингвистического общества Осман Мерт, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз и ректор Кыргызско-турецкого университета «Манас» Алпаслан Джейлан.

Конференция была посвящена обсуждению исторической значимости труда Махмуда Кашгари «Дивану лугати-т-тюрк». В ходе мероприятия участники из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции обсуждали такие научные вопросы как биография автора, цели создания «Дивану лугати-т-тюрк», язык труда, а также литературные материалы, историческая и этнографическая информация, содержащиеся в этом произведении. Особое внимание было уделено переводам и исследованиям «Дивану лугати-т-тюрк», его важности для изучения истории тюркских языков, современных диалектов, литературы, этнографии, сравнительной лингвистики и лексикографии.

На открытии конференции президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев отметил значимость труда Махмуда Кашгари «Дивану лугати-т-тюрк», подчеркнув, что эта работа, написанная в XI в., представляет собой энциклопедию тюркского мира, которая охватывает социальную структуру, географию, образ жизни, верования, мифологию и народную литературу тюркских народов и племен. Ш. Мустафаев подчеркнул, что «Дивану лугати-т-тюрк» приобретает важное значение в контексте обеспечения научной и культурной основы для интеграции между тюркскими государствами и народами.

«Надеюсь, что данное мероприятие откроет горизонты для новых исследований в этой области», — сказал Ш.Мустафаев.

Конференция прошла в формате интерактивных дискуссий и презентаций, предоставив участникам платформу для обмена идеями и углубленного обсуждения наследия Махмуда Кашгари. Участники отметили важность мероприятия для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами в области науки и культуры.

#история #конференция #Бишкек #ТюркскаяАкадемия #МахмудКашгари

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