У 80% казахстанских студентов есть кредиты

Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане намерены повышать финансовую грамотность студентов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане прошло совещание по финграмотности среди молодежи, в котором приняли участие представители Миннауки, партии AMANAT, АРРФР, университета Narxoz и студенческие омбудсмены.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что в современных условиях динамичного развития финансовых услуг вопросы финграмотности населения требуют актуализации. Он сообщил, что с апреля этого года во всех вузах проводятся лекции по курсу «Финансовая грамотность».

«В данном направлении главой государства определена задача – системно повышать правовую и финансовую грамотность граждан. В ходе проведенных лекций выявлена актуальность данной инициативы, в частности – высокая закредитованность студентов, отсутствие навыков управления личными финансами. Поэтому нами было принято решение о внедрении данного предмета в образовательную программу», – подчеркнул глава МНВО.

Кроме того, Миннауки сегодня разрабатывает такие проекты, как специальные банковские «кампусные» продукты, государственная образовательная накопительная система (ГОНС), гарантирование образовательных кредитов для студентов, системы денежных накоплений для оплаты образовательных услуг и беззалового кредитования и единая солидарная накопительная система «Келешек».

По информации секретаря партии AMANAT Эльдара Жумагазиева, сейчас в стране 1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней.

«Острая проблема – у 80% студентов уже есть кредиты, микрозаймы. Особенно эта тенденция наблюдается в регионах. Наше предложение – совместно с Миннауки выявить данных молодых людей и обучить их финансовой, юридической грамотности, а также помочь им в открытии собственного бизнеса», – предложил он.

Между тем уполномоченный по правам студентов Айсулу Ерниязова сообщила, что в ближайшее время региональные омбудсмены займутся повышением финграмотности казахстанских студентов. 

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова заявила, что казахстанцам, которые имеют уже просроченную задолженность свыше 90 дней, кредиты выдаваться не будут.

#студенты #кредиты #МНВО #обучение #финграмотность

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