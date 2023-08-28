Свыше миллиона казахстанцам увеличили пособия: кому и на сколько

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В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года повышены на 14,5% размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования. Кроме того, повышен размер пособия награжденным матерям, родившим и воспитавшим 7 и более детей. Таким образом, повышением пособий и выплат охвачено более 1 млн граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, повышен с 6,4 до 7,4-месячного расчетного показателя. В среднем повышение коснулось более 92,2 тыс. награжденных матерей.

Также с 1,4 до 1,61-прожиточного минимума (65 313 тенге в 2023 году) или на 14,5% повышены размеры пособия семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), и пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы. С начала года вышеуказанные пособия в среднем получили свыше 143 тыс. человек на сумму 59 млрд 373 млн тенге.

Кроме того, в среднем на 14,5% были повышены размеры некоторых видов специальных государственных пособий (СГП):

- лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

- детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в Байконыре и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

По состоянию на 1 августа 2023 года в среднем вышеуказанные виды СГП получили порядка 107,2 тыс. человек на сумму 2 млрд 581 млн тенге.

В рамках Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца дополнительно повышены в среднем на 14,5%, что обеспечило их рост на 23% в годовом выражении.

К примеру, человек с инвалидностью от общего заболевания первой группы в прошлом году получал пособие в размере 71 787 тенге, с 1 июля т. г. получает 89 248 тенге.

По состоянию на 1 августа 2023 года в среднем вышеуказанные виды пособий получили 727,8 тыс. человек на сумму 291 млрд 317 млн тенге.

Наряду с этим, с 1 июля т. г. на 14,5% произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

Всего повышением социальных выплат из ГФСС по состоянию на 1 августа 2023 года охвачено 133,1 тыс. человек.