​У депутатов нешуточные запросы

Так, сенатор Сауле Айтпаева выразила обеспокоенность безопасностью несовершеннолетних, Бырганым Айтимова – обеспечением равного доступа к образованию слабослышащих и неслышащих детей, Динар Нукетаева – повышением статуса учителей. Мурат Бактиярулы обратил внимание на необходимость создания условий для удержания отечественных умов в стране, Нариман Турегалиев – на обеспечение населенных пунктов, в особенности сельских местностей, широкополосным Интернетом.

Депутатский запрос Дархана Калетаева направлен на функ­ционирование Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, создание единой электронной платформы. Сенатор Рашит Акимов считает необходимым создание межведомственной комиссии для изучения вопросов загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах. Депутат Гумар Дюсембаев озаботился качественной питьевой водой, а Али Бектаев поднял вопрос принятия специальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в РК». Проблемам развития местного самоуправления был посвящен запрос Тулеубека Мукашева.

Депутат Серик Джаксыбеков обратил внимание Генерального прокурора на факт незаконной продажи РТС «Жибек Жолы», расположенной вдоль международной автомагистрали Шымкент – Ташкент, а Сарсенбай Енсегенов считает необходимым ужесточить ответственность за кражу скота. Запрос сенатора Дулата Куставлетова направлен на законодательное регулирование криптовалюты.

Даурен Адильбеков обеспокоен исполнением бюджета 4-го уровня, а также вопросами, возникшими в ходе реализации закона о ГЧП, и реорганизацией Целиноградского и Бурабайского РОВД в управления. Алимжан Куртаев поднял вопрос выделения дополнительных средств из республиканского бюджета для сферы образования Южно-Казахстанской области.

Что касается основной повестки пленарного заседания, то Сенат ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии. Соглашение способствует обеспечению функционирования Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии в Алматы.

Как отметил, представляя документ, министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, соглашение укрепит сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций для Азии и Тихого океана в рамках осуществления совместных проектов в транзитно-торговой, водной и энергетической областях, а также позволит казахстанской стороне получать ежегодную отчетность от отделения об использовании нашего взноса, выделяемого на его работу и осуществление некоторых программ.

Ратифицирован Казахстанско-азербайджанский протокол о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между правительствами РК и Азербайджана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года.

Министр финансов Бахыт Султанов подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством уточнены наименования казахстанских и азербайджанских налогов, на которые распространяется конвенция. В новой редакции изложены статьи, регулирующие определение резидентства в договаривающихся государствах и порядок образования постоянного учреждения.

Если с вопросами избежания двойного налогообложения с Азербайджаном все более или менее понятно, то вопрос возврата Международным банком этой страны инвестированных ЕНПФ Казахстана средств все еще тревожит общественность. Посему сенатор Дархан Калетаев поинтересовался схемой возврата наших денег. Глава Минфина Бахыт Султанов поспешил развеять тревогу народных избранников. По его словам, Международный банк Азербайджана погасит долг перед ЕНПФ облигациями.

– Данный банк в результате определенных трудностей попал под процедуры реструктуризации. В результате переговоров удалось договориться об обмене данных облигаций на суверенные облигации, продлен срок до 15 лет, – сказал Бахыт Султанов.

Он отметил, что на сегодня возвратность этих денег стопроцентно обеспечивается. Более того, в результате приобретения облигаций определенная часть уже была получена ЕНПФ в виде доходов.

«Добро» Сената получила и ратификация Договора между Рес­публикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче. По словам заместителя Генерального прокурора РК Андрея Лукина, договор, подписанный в Ханое 15 июня 2017 года, регламентирует выдачу каждым договаривающимся государством лиц, находящихся на его территории, которые разыс­киваются в целях уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение на территории запрашивающей стороны. Документ устанавливает основания для выдачи запрашиваемых лиц.

В ходе заседания палата избрала депутата Сената Мухтара Кул-Мухаммеда членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.