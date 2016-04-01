​У флотских – особая гордость

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Беседу вела Айгерим ЖАКСЫЛЫКОВА

– Как создавались Военно-морские силы независимого Казахстана? Через какие трудности пришлось пройти?

– Когда Казахстан стал независимым государством, одной из главных задач было создание атрибутов власти, в том числе Вооруженных сил. Они образовались 7 мая 1992 года, но тогда, к сожалению, в нашей республике еще не было частей Военно-морских сил. Существовало только одно подразделение в порту Баутино, куда в летний период приходил дивизион Каспийской флотилии из Баку. При этом необходимо было решать задачи на море, и руководство страны поддержало предложение о создании нового для Казахстана вида Вооруженных сил – ВМС. Второго апреля 1993 года вышел Указ Президента Нурсултана Назарбаева «О создании Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан». Этот день считается днем рождения ВМС, и в нынешнем году нам исполняется 23 года.

Так как военно-морской флот для Казахстана был новой структурой, возникало непонимание, многие даже думали, что нет необходимости создавать этот вид Вооруженных сил. Первый этап становления Военно-морских сил происходил с 1993 по 1996 год. Тогда они получили первоначальное развитие, но впоследствии было принято решение о передаче всех частей ВМС в систему Пограничной службы Комитета национальной безопасности. Считалось, что береговой охраны достаточно, чтобы выполнять задачи в масштабах ВМС. Прошло время, и 7 мая 2003 года было принято повторное решение, которое я считаю знаковым событием, о приобретении Военно-морскими силами статуса вида Вооруженных сил РК. Поэтому мы всегда говорим, что у ВМС два дня рож­дения: 2 апреля 1993-го и 7 мая 2003-го.

– С кадрами, вероятно, тоже были проблемы?

– Говоря о трудностях 90-х годов, в первую очередь хочется сказать: была нехватка кадров – основы любой структуры. Все казахстанцы, окончившие военно-морские учебные заведения в советское время, служившие на Тихо­океанском, Северном флотах, в военных представительствах, после обретения Казахстаном независимости прибыли на Родину. Многих военных моряков отправляли служить в другие структуры, военкоматы, в Военно-воздушные и Сухопутные войска. Предлагали должность из расчета по специальности. Когда в апреле 1993 года образовались ВМС, был большой кадровый голод.

Помимо кадров стоял вопрос о приобретении техники. Не имея опыта в этом деле, Казахстан обратился за помощью к разным странам мира. Германия на безвозмездной основе передала имевшие­ся у нее корабли, Турецкая Республика также оказала помощь. Причем, помимо передачи кораблей, Германия и Турция стали готовить наших специалистов в своих учебных заведениях. В 1993 году в связи с созданием Военно-морских сил зародилась идея кораблестроительной программы в Казахстане, начали обсуждать вопросы строительства отечественных кораблей. Мы рассмотрели казахстанские заводы и выбрали уральский «Зенит», потому что, во-первых, он выпускал военно-морскую продукцию для советского военно-морского флота, во-вторых, река Урал имеет выход в Кас­пийское море, что значительно облегчает транспортировку кораблей и катеров. В 1995 году на заводе был построен первый отечественный катер «Сункар». К 1999 году у дивизиона уже было 17 кораблей и катеров, переданных флоту Германией, Турцией, Соединенными Штатами Америки, гражданской компанией «Казмортрансфлот» и построенных АО «Уральский завод «Зенит» и НИИ «Гидроприбор».

К нам стали поступать выпускники военно-морских учебных заведений. На создание Военно-морских сил были «заряжены» не только военные моряки, но и гражданские лица. Посильную помощь оказывали местные органы власти. Многие объекты были переданы ВМС для создания структуры военно-морской базы. Большую роль в развитии военно-морского флота в первые годы становления сыграл министр обороны генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, значительный вклад внес в свое время министр обороны генерал армии Алибек Касымов. 17 августа 1995 года в Актау впервые был поднят флаг Военно-морских сил.

В 2003 году ВМС получили новый импульс развития, так сказать, второе дыхание. Работа началась с чистого листа. В первое время у нас было так называемое «баночное учение», которое проходило в помещении. Не имея корабля, команды тренировались в подготовке экипажа, озвучивая команды и свои действия. Вскоре Южная Корея передала три 150-тонных корабля Военно-морским силам Казахстана. Из Турции мы самостоятельно перегнали корабли в Казахстан. Длительный и сложный переход шел через Мраморное море, Босфор в Черное море, через Керченский пролив в Азовское море, из Азовского моря по Волго-Донскому каналу в Каспий.

– Сегодня мы видим, что ВМС Казахстана состоялись...

– Да, изменилось многое. Главным показателем считаю то, что в 2014 и 2015 годах ВМС заняли первое место среди видов Вооруженных сил РК. Поднялся уровень боевой подготовки. Если в первые годы становления мы находились в море 10–20 суток в год, то сейчас уже 150–160 суток. Уровень подготовки кад­ров стал выше, мы направляем наших специалистов в учебные заведения, даю­щие качественное образование. Кругозор обучения увеличился. Если раньше отправляли только в Российскую Федерацию, то сейчас военные моряки учатся в Турции, Германии, Китае, Южной Корее. В Казахстане осуществляют работу военные кафедры в двух университетах – в Актау и Уральске – и учебный центр ВМС, где готовятся военнослужащие контрактной службы. В прошлом году на Международном военно-морском биатлоне «Каспийское море-2015» в Махачкале наш экипаж занял второе место. Хочу отметить, что он участвовал на корабле отечественного производства. Была оценена подготовленность экипажа, корабля. Все оборудование у нас современное, таким пользуется весь мир. Если в 1993 году мы за границей, увидев что-то, удивлялись, то теперь мы вышли на международный уровень пользования техническим оборудованием.

Поменялся менталитет у военнослужащих. Теперь у нас по сравнению с прошлым нет текучки кадров, люди приходят и остаются, потому что Военно-морские силы обеспечивают престиж службы и социальную стабильность. От нас уходят только на вышестоящие должности либо по окончании контракта, в запас. Поскольку коллектив относительно маленький, взаимоотношения военнослужащих можно сказать братские, каждый переживает за друга.

– Как решаются сегодня социальные вопросы военнослужащих?

– Этим вопросам в Военно-морских силах уделяется много внимания. Мы заметили, что наши военные имеют большие семьи. Есть офицер, у которого 7 детей, и это при том, что жена тоже служит. Когда военнослужащий видит, что он защищен, уверен в своем будущем, он спокоен за свою семью. Это не только влияет на демографическую ситуацию в стране, но и является высоким показателем социальной стабильности и защищенности военнослужащих ВМС.

Сейчас у нас полностью закрыта жилищная проблема – военнослужащие получают компенсации. Для службы создаются все условия. Однако совершенству нет предела, на достигнутом уровне останавливаться нельзя.

Возрос престиж службы в Военно-морских силах ВС РК. Это нас радует, мы видим, что наша работа не проходит даром. Сейчас служит много молодых казахстанцев. Мышление у них отличное от нашего поколения, рожденных в СССР, и это хорошо, это, на мой взгляд, тоже прогресс.

– Наверняка за годы службы в ВМС происходило немало интересных событий, расскажите об одном из них?

– Я сам не рыбак, и как ловить рыбу, не знаю. При переходе из Актау в Баутино мне матрос говорит: «Товарищ командир, справа море пенится». Нам стало интересно, что это за явление. В одном месте образовался водоворот, как в стиральной машине. Оказалось, около десятка живых рыб осетровой породы связаны между собой веревкой. Мне потом объяснили, что так поступали браконьеры, когда у них не хватало холодильников: связывали рыб и бросали на якорь. Эти рыбы, видимо, оторвались от якоря, и их унесло в море. И, как в басне Крылова, каждая из них тянет в свою сторону, поэтому они кружатся на одном месте. Мы стали вытаскивать их багром, и тут срабатывает закон подлости – веревка рвется,и вся рыба уходит в море. Я готов был нырнуть за ней (смеется).

– Жандарбек Садуевич, что вы пожелаете военнослужащим Военно-морских сил ВС РК в профессиональный праздник?

– Хочу поздравить весь личный состав с этим знаменательным днем. Желаю военнослужащим с такой же энергией, с таким же энтузиазмом продолжать дальнейшее развитие Военно-морских сил. Нельзя забывать и о женах, наших боевых подругах, детях, родителях, которые также с нами выполняют наши задачи. Благодарю их за терпение, понимание. Слова благодарности за оказанную поддержку в деле становления ВМС хотелось бы сказать и руководству Мангистауской области. Желаю всему личному составу крепкого здоровья, чтобы мы встретили день ВМС с такими же успехами и хорошим настроением.

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