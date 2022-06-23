У народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе своего выступления Глава государства акцентировал внимание на том, что в условиях поступательной демократизации страны закономерно растущая политическая активность граждан должна протекать исключительно в рамках закона.

По его мнению, построение Нового Казахстана – это не только важные институциональные изменения, но и модернизация общественных установок и моделей поведения.

Как отметил Президент, одним из главных принципов обновленной системы ценностей и мировоззрения должно стать уважение чести и достоинства человека.

"В крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ, который чтит законы и нормы морали, способен сохранить статус сильной и суверенной нации. Сегодня в обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, звучат и предвзятые мнения. Однако, мы не имеем права перечеркивать значительные достижения периода Независимости. Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего. Поэтому призываю сограждан быть объективными и корректными в своих высказываниях", – заявил Касым-Жомарт Токаев.