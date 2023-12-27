У водовода… без воды

Общество
16
Раушан Утеулина, Акмолинская область

Работы на первом участке второго этапа реконструкции Нуринского группового водопровода, как и предполагалось, до нового года завершены не будут.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Такой вывод прозвучал на оперативном совещании по вопросу обеспечения водой, проведенном в селе Сабынды Коргалжынского района акимом области Маратом Ахметжановым. На встрече присутствовали акимы Егиндыкольского и Коргалжынского районов, представители Комитета водных ресурсов, облуправления ЖКХ, подрядных организаций, Нуринского группового водопровода, сообщила пресс-служба областного акимата.

Аким области отметил важность решения воп­роса водоснабжения для населения.

Несмотря на то, что подрядная организация работала без остановок, первый участок второго этапа реконструкции Нуринского группового водопровода, к сожалению, не удается завершить до нового года, как планировалось. Между тем, как подчеркнул Марат Ахметжанов, завершение вышеназванного этапа позволило бы существенно снизить потери воды.

По словам директора подрядной организации ТОО «Bertys Construction» Рустама Манатаева, рабочий процесс замедлили погодные условия. На сегодня на участке от села Егиндыколь вырыто 26 тыс. метров траншеи, на участке от головных сооружений села Сабынды – 31 тыс. 630 метров. В целом в подготовленные 57 тыс. 696 метров траншеи уложено 42 тыс. 570 метров труб. Установлено 22 колодца.

– Всего замене подлежит 68,4 километра магистрального водопровода. Сейчас на объекте находятся 12 экскаваторов, – проинформировал Рустам Манатаев.

А пока суд да дело, то и дело рвущийся старый магистральный водопровод продолжает оставлять сельчан без воды.

На совещании руководитель региона поручил устранить порывы на магистральной трубе в районе села Ушаково Егиндыколського района. Вследствие очередного повреждения водовода егиндыкольцы полторы недели оставались без воды. Местным органам поручено организовать дежурные бригады, привлечь технику для устранения неполадок, обеспечить подачу воды населению до 31 декабря.

Отметим: реконструирующийся магистральный водопровод протяженностью 337 километров является источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов.

#вода #питьевая вода #реконструкция #Коргалжынский район #водопровода

Популярное

Все
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане
Гамарджоба, айналайын!
И с пером, и с фигуркой
«Я знаю, что я живу…»
Достойны признания
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 38-НП
На страже безопасного труда
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 39-НП
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Найти работу в проактивном формате
Токаев подписал два закона
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
Шынгыз-хан и генеалогия
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручил…
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Как правильно выбрать сладкие новогодние подарки, подсказал…
Воздержаться от поездок на авто призывает полиция Костанайс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]