У водовода… без воды

Такой вывод прозвучал на оперативном совещании по вопросу обеспечения водой, проведенном в селе Сабынды Коргалжынского района акимом области Маратом Ахметжановым. На встрече присутствовали акимы Егиндыкольского и Коргалжынского районов, представители Комитета водных ресурсов, облуправления ЖКХ, подрядных организаций, Нуринского группового водопровода, сообщила пресс-служба областного акимата.

Аким области отметил важность решения воп­роса водоснабжения для населения.

Несмотря на то, что подрядная организация работала без остановок, первый участок второго этапа реконструкции Нуринского группового водопровода, к сожалению, не удается завершить до нового года, как планировалось. Между тем, как подчеркнул Марат Ахметжанов, завершение вышеназванного этапа позволило бы существенно снизить потери воды.

По словам директора подрядной организации ТОО «Bertys Construction» Рустама Манатаева, рабочий процесс замедлили погодные условия. На сегодня на участке от села Егиндыколь вырыто 26 тыс. метров траншеи, на участке от головных сооружений села Сабынды – 31 тыс. 630 метров. В целом в подготовленные 57 тыс. 696 метров траншеи уложено 42 тыс. 570 метров труб. Установлено 22 колодца.

– Всего замене подлежит 68,4 километра магистрального водопровода. Сейчас на объекте находятся 12 экскаваторов, – проинформировал Рустам Манатаев.

А пока суд да дело, то и дело рвущийся старый магистральный водопровод продолжает оставлять сельчан без воды.

На совещании руководитель региона поручил устранить порывы на магистральной трубе в районе села Ушаково Егиндыколського района. Вследствие очередного повреждения водовода егиндыкольцы полторы недели оставались без воды. Местным органам поручено организовать дежурные бригады, привлечь технику для устранения неполадок, обеспечить подачу воды населению до 31 декабря.

Отметим: реконструирующийся магистральный водопровод протяженностью 337 километров является источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов.