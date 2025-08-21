Открытый в 1953 году, он и сегодня является гарантом обеспечения эффективного доступного и качественного профессионального обучения, соответствующего международным стандартам. Учебный комплекс колледжа включает три корпуса, общежитие на 32 места, центр компетенций Building & Energy, оборудованный по проекту «Жас маман», большую столовую, гараж и спортивный комплекс с оздоровительным центром, спортзалом, открытой площадкой для игр.

В Год рабочих профессий в Высшем политехническом колледже областного центра рассказали, как и каких специалистов они готовят, а также куда трудоустраи­ваются выпускники.

– В нашем колледже обучаются по 11 специальностям в сфере электро-, газо- и теплоснабжения, IT, технического обслуживания и эксплуатации автотранспорта, учета и аудита, а также металлургии и обогащения и ряда других, востребованных на рынке труда, – сообщила его директор Бота Аман, демонстрируя работу мастерских по электромонтажу, газо- и теплоснабжению; слесарные, деревообрабатывающие и строительные их отделы.

Особое внимание уделяется развитию дуального обучения. Преимущество его в том, что прак­тика занимает до 60% учебного времени. В стенах колледжа студентам дают базу по выбранной специальности – производственное обучение получают на таком же оборудовании, какое используют на предприятиях. Трудовые навыки учащиеся оттачивают на реальном производстве под присмотром опытных наставников. В итоге выпускники Высшего политехнического колледжа – лидеры в списке востребованных специалистов на рынке труда.

– В первый год трудоустраиваются до 84 процентов выпускников, остальные открывают собственное дело, призываются на срочную воинскую службу или поступают в университеты. Можно с уверенностью сказать, что 100 процентов наших студентов получают работу спустя два-три года, – заверила Бота Аман. – Среди работодателей – ведущие предприятия региона, в том числе те, с которыми колледж заключил договоры о производственной практике. Кроме того, наши выпускники работают в железнодорожных и авиакомпаниях, управлении по ЧС, а также в полиции и Комитете госдоходов.

На начало учебного года чис­ленность студентов, обучающихся на очном отделении составила 794 человека, 166 из них получают знания по дуальной системе обучения и 33 – по целевой подготовке по заявке предприятия. На конец учебного года контингент составляет 610 студентов, окончили вуз 152 специалиста.

Новая история Жезказганского высшего политехнического колледжа началась в 2005 году. Тогда он был создан на базе аграрно-технического колледжа. Сначала готовили специалистов по трем специальностям, на сегодняшний день – по одиннадцати.

– В 2020-м учебное заведение получило статус «высший колледж» и стало обладателем гранта республиканского проекта «Жас маман», – отметила Бота Аман. – В 2024⁄25 учебном году студенты колледжа завоевали десять призовых мест по нескольким компетенциям чемпионата WorldSkills Ulytau 2025.

Студенты активно совершенствуют знания с использованием возможностей платформы Skills Enbek для обучения навыкам, востребованным на электронной бирже труда. Один из краткосрочных курсов по слесарным работам на платформе онлайн-обучения ведет мастер производственного обучения Высшего политехнического колледжа Илья Коверник.