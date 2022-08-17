Убившему жену мужчине вынесли приговор в Туркестанской области

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор в отношении мужчины, который забил до смерти супругу на глазах собственных детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Трагедия произошла 28 апреля. По материалам дела, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Причиной тому послужили события 5-летней давности.

«Суд установил, что 28 апреля М., распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены 5-летней давности, в порыве ревности и ярости он начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: заключениями судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевших и свидетелей. Подсудимый вину свою признал, в содеянном раскаялся.

«Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2, п.5 ст.99 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности«, — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.