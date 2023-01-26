Убившей пенсионерку жительнице Костаная вынесли приговор

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесли приговор обвиняемой в убийстве Марине Евтюхиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Согласно материалам дела, 75-летнюю Двес Жапарову убили 1 сентября. Мотивом преступления стала золотая цепочка на шее пожилой женщины, стоимостью 350 000 тенге. 45-летняя Марина Евтюхина подкараулила пенсионерку в подъезде дома №100/2 по улице Садовой и нанесла ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась на месте. Цепочку подсудимая сдала в ближайший ломбард, который находился в магазине №15. Украшение оценили в 130 700 тенге.

"Евтюхину признать виновной в совершении уголовных правонарушений по статьям 192 УК РК (разбой с применением оружия) и 99 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном положении и из корыстных побуждений). Таким образом назначить подсудимой окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы без конфискации имущества", - зачитал приговор судья Кушербай Акшалов.

Также с Евтюхиной было поручено взыскать в счет возмещения материального ущерба 2 млн 598 тыс. 287 тенге, а в счет компенсации морального вреда — 10 млн тенге.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния и эмоционально неустойчивого расстройства личности импульсивного типа у подсудимой.