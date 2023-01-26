Убившей пенсионерку жительнице Костаная вынесли приговор

Общество
64

Марину Евтюхину приговорили к 17 годам лишения свободы.

Фото: tobolinfo.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесли приговор обвиняемой в убийстве Марине Евтюхиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Согласно материалам дела, 75-летнюю Двес Жапарову убили 1 сентября. Мотивом преступления стала золотая цепочка на шее пожилой женщины, стоимостью 350 000 тенге. 45-летняя Марина Евтюхина подкараулила пенсионерку в подъезде дома №100/2 по улице Садовой и нанесла ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась на месте. Цепочку подсудимая сдала в ближайший ломбард, который находился в магазине №15. Украшение оценили в 130 700 тенге.

"Евтюхину признать виновной в совершении уголовных правонарушений по статьям 192 УК РК (разбой с применением оружия) и 99 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном положении и из корыстных побуждений). Таким образом назначить подсудимой окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы без конфискации имущества", - зачитал приговор судья Кушербай Акшалов.

Также с Евтюхиной было поручено взыскать в счет возмещения материального ущерба 2 млн 598 тыс. 287 тенге, а в счет компенсации морального вреда — 10 млн тенге.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния и эмоционально неустойчивого расстройства личности импульсивного типа у подсудимой.

#суд #убийство #Костанай

Популярное

Все
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Скользкая дорога к знаниям
Битвы за плей-офф
Сенаторы зарегистрированы
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Свет наших газет
Про WRO, роботов и новых друзей
В тренде – органическое земледелие
На холодном откорме
Поступок настоящего воина
Надбавки за категорию
Учебный процесс возобновится
С неаполитанским акцентом
Анонимность не спасет
Час на дорогу
Охота на архаров
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Мир в руках поэта
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Общество
Тридцатитысячный малыш появился на свет в Казахстане после …
Общество
Из-за отсутствия централизованного отопления участились пож…
Общество
Уверения городских властей о стопроцентной готовности к зим…
Общество
Жителям одного из районов Атырауской области для получения …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]