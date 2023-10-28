Убивший 18 человек в штате Мэн обнаружен мертвым

Возможно, он покончил с собой, передает Kazpravda.kz

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Мужчина, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, найден мертвым после трех дней поисков, сообщает Русская служба ВВС.

"Подозреваемый в стрельбе, произошедшей в среду вечером, найден и скончался", – говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.

По данным CBS News, тело 40-летнего Роберта Карда было найдено рядом с центром по переработке мусора. Как сообщают источники AP в полиции, он мог покончить с собой.

Собеседники AP также сообщили, что в доме, связанном с подозреваемым, была найдена записка, в которой говорилось о самоубийстве. Она была адресована сыну Карда. В доме также был обнаружен мобильный телефон подозреваемого.

Власти не подтвердили эту информацию и отказались подробно рассказать о содержании записки.

В ближайшее время полиция планирует провести пресс-конференцию.