Убийство 7-летней павлодарки: ряд чиновников получили выговоры

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"Жуткий случай, произошедший с 7-летней Миланой Давыдовой из села Бескауга, не оставил равнодушным никого из нас. Сердце разрывается от таких новостей. Античеловеческий поступок, который не укладывается в голове. Эту трагедию, я уверен, можно было предотвратить. Гибнут дети в мирное время по нашей с вами вине, по вине взрослых», – с горечью сказал Асаин Байханов.

На совещании глава региона озвучил принятое решение о наказании должностных лиц.

Выговоры получили заместитель акима области, курирующая работу социальной сферы, Айзада Курманова, аким Экибастуза Аян Бейсекин, руководители управлений образования и социальной защиты области Самал Айтказина и Альмира Дюсюпова.

Также Байханов поручил Бейсекину принять дисциплинарные меры к должностным лицам Экибастуза, в том числе рассмотреть вопрос о дальнейшей работе акима Кояндинского сельского округа Абая Хакимова.

Аким области напомнил о диком случае с «детьми-маугли», произошедшем в феврале прошлого года, после которого никто не извлек урок.

Глава региона обратил внимание на педагогов, которые одними из первых могли заметить признаки неблагополучия в семье: в школе 17 учителей и 51 ученик. Есть упущения со стороны участкового и акима села Бескауга, председателя комиссии по делам несовершеннолетних Экибастуза.

По информации руководителя управления образования Павлодарской области Самал Айтказиной, с начала года выявлены около 250 случаев противоправных действий в отношении детей, из них 66 в Экибастузе. Такой высокий показатель эксперты связывают с недостаточным количеством специалистов органов опеки и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Байханов поручил провести анализ и в корне пересмотреть систему профилактики в учебных заведениях, проработать комплексный план по защите детей от насилия и издевательств, установить совместный социальный патронаж участковых и соцслужб за каждой семьей из зоны риска.

Также, по его словам, нужно повсеместно распространить линию экстренной помощи 65-00-60, 8-707-491-64-05, единый канал связи 111 уполномоченного по правам ребенка.

Акиму Экибастуза поручено взять семью Давыдовых на контроль.