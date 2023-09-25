Убийство отчимом ребёнка: на участкового завели уголовное дело в Алматы

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала в Facebook смерть 4-летнего ребенка в Алматы от избиения отчимом, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

"Выражаю соболезнования бабушке и отцу ребенка. С самого начала я была на связи с бабушкой погибшего малыша. Сейчас сожитель мамы ребенка взят под стражу. Дело возбуждено по части 3 статьи 99 "Убийство", - написала Закиева.

Она отметила, что месяц назад отец ребенка писал заявление о жестоком обращении в отношении малыша.

"Отец заявлял в полицию о том, что ребенка избивает сожитель мамы. Участковый вызвал маму, выслушал, поверил её словам, что всё нормально и что заявление отца не соответствует действительности, не перепроверив и не поставив в известность уполномоченные органы. По данному факту в отношении участкового заведено уголовное дело", - рассказала детский омбудсмен.

По ее словам, также в ходе следствия будет установлена ответственность мамы, бабушки со стороны мамы и брата.

"Только что мы с МВД договорились о проведении встречи со всеми участковыми страны для разъяснения правил протокола", - добавила Динара Закиева.

Ранее сообщалось, что в Алматы 19-летний отчим забил до смерти четырёхлетнего ребенка.