Учащийся угрожал терактами в школах Атырауской области

Проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области совместно с отделом АТЦ ДКНБ установлен учащийся девятого класса одной из школ области, передает Polisia.kz.

«Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в сети интернет», - говорится в сообщении.

Проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.