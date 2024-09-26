Участие граждан – необходимое условие эффективности профилактики правонарушений
44
Канатбек Сафинов, директор Института парламентаризма при УДП, доктор юридических наук
В условиях цифровизации и роста урбанизации общественные процессы становятся все более сложными и взаимосвязанными. В такой среде правонарушения могут стать значительным препятствием на пути к социальному, экономическому и культурному прогрессу. Чтобы избежать этого, необходимо способствовать активному участию граждан в профилактике и предупреждении противоправных действий. Важно, чтобы общество, сами граждане проявляли должную активность в борьбе с правонарушениями, в их предупреждении. Ведь в конечном счете правопорядок, состояние защищенности касаются каждого.