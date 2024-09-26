Участие граждан – необходимое условие эффективности профилактики правонарушений

Президент Казахстана, выступая на расширенном заседании коллегии МВД в январе этого года, подчеркнул, что назрела необходимость разработки единого закона в области профилактики правонарушений. В соответствии с поручением Главы государства МВД подготовило проект нового закона «О профилактике правонарушений», который объединяет нормы всех действующих в данной сфере законодательных актов. Проект закона опубликован на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения, которое продлится до 8 октября.

Казахстанское законодательство предусматривает широкий спектр мер борьбы с правонарушениями – от гражданских до уголовных. Но, к сожалению, следует по пути постоянного усиления ответственности, увеличивая количество статей, повышая размеры штрафов и других мер, что вызывает замешательство среди населения. При этом усиление ответственности не всегда сопровождается практической реализацией принципа ее неотвратимости. Ответственность формально введена, но применяется ли она на практике, не очевидно. Это может привести к формированию у людей правового нигилизма, убеждения, что «если не наказывают, значит, можно нарушать». Такое отношение имеет тенденцию расширяться: «если можно одно, значит, можно и другое».

Значение профилактики правонарушений трудно переоценить. Комплекс мер в этой сфере весьма обширен. Казахстан уже давно ввел правовое регулирование многих из них. В настоящее время действуют пять законов: «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (1996 года), «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» (2004), «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреж­дении детской безнадзорности и беспризорности» (2004), «О профилактике бытового насилия» (2009) и «О профилактике правонарушений» (2010). Все они применяются на практике, причем основная нагрузка ложится на органы внутренних дел.

Сейчас же планируется объединить эти законы в единый комплексный документ. Это шаг в правильном направлении, так как он соответствует общему тренду на консолидацию и систематизацию законодательства. Однако важно не просто объединить существующие нормы. Необходимо кардинально пересмотреть подходы к профилактике правонарушений, отойти от прежней, преимущественно административной системы, ориентированной на постоянное увеличение функ­ций и штатов государственных органов. Сохраняя все лучшее, что было достигнуто и апробировано на практике, нужно предусмотреть и новые меры, продиктованные современными вызовами, осуществляемыми в Казахстане реформами, а также текущим уровнем технологического развития.

Институтом парламентаризма совместно с депутатами Сената выработаны соответствующие законодательные предложения, которые были направлены МВД как разработчику законопроекта. Важно преодолеть существующие еще в нашем обществе патернализм и социальный инфантилизм. Многие граждане по-прежнему считают, что задачи, в том числе по обеспечению правопорядка, должны решать исключительно правоохранительные структуры. Важно, чтобы эти стереотипы были пре­одолены и население все активнее включалось в процесс борьбы с правонарушениями, особенно в их профилактику.

Предлагаемые направления вытекают из векторов развития, обозначенных Главой государства, и предполагают использование современных информа­ционных технологий, внедрение цифровизации и систем искусственного интеллекта. В сентяб­ре 2023 года Глава государства отметил необходимость выработки новых идей по переформатированию работы полиции и созданию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества, что позволит «на практике обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям».

Казахстан провозгласил и успешно реализует концепцию «слышащего государства», в основе которой лежит диалог с обществом. В современных условиях это сотрудничество должно перейти на новый уровень – к созданию «видящего общества». Это означает не только способность государства слышать, но и вовлечение граждан в активное наблюдение и контроль за происходящим в различных сферах общественной жизни, подлинное расширение демократических начал и проявление гражданских инициатив.

Сегодня практически у каждого есть смартфоны, которые используются не только для связи, но и для решения широкого спектра вопросов, включая взаимодействие с госорганами и получение госуслуг. Законодательство о профилактике правонарушений не должно носить исключительно репрессивный характер, основанный лишь на обязанностях и запретах. Важную роль играют также поощрения и меры, стимулирующие гражданскую активность.

Граждане могли бы активно участвовать в профилактике правонарушений, оказывая помощь государству и его органам, фиксируя правонарушения на свои мобильные устройства и передавая информацию в правоохранительные органы. Это можно делать через специальные порталы, чат-боты, которые с помощью технологий искусственного интеллекта анализировали бы поступающие данные, отсеивали недостоверную и сфальсифицированную информацию, фейки и на основе анализа предлагали бы решения соответствующим должностным лицам.

Идея фиксации правонарушений не является новой. Например, система «Сергек» оказала значительное положительное влияние на дорожную ситуацию. Однако такие дорогостоящие системы пока применяются далеко не везде.

Кроме того, граждане уже сейчас активно участвуют в фиксации правонарушений, таких как нарушения правил парковки, хулиганство и другие антиобщественные действия, публикуя видеозаписи в социальных сетях или направляя их в право­охранительные органы. Именно благодаря таким сообщениям становится известно о множест­ве правонарушений. Однако эти действия пока не закреплены на законодательном уровне и регулируются лишь на уровне подзаконных актов.

Принципиально новым является предложение о законодательном закреплении и правовой регламентации действий граждан по фиксации правонарушений, придании им определенной юридической формы, а также закреплении соответствующих прав, обязанностей, ответственности и поощрений в разработанном законопроекте.

Предлагаемая система на прак­тике будет работать следующим образом. Гражданин, зафиксировавший на камеру своего мобильного телефона факт, который он считает правонарушением, отправляет это видео на соответствующий портал, предоставляет данные о себе и в электронной форме берет на себя обязательства, например, гарантирует подлинность присланного материала и готовность дать официальные показания. При необходимости будет обеспечена конфиденциальность заявителя. Уже существуют программы, которые на основе анализа визуальной информации способны с высокой точностью квалифицировать события, учитывая такие детали, как, например, мимика участников, обстоятельства места и времени.

Если зафиксированное правонарушение приведет к привлечению нарушителя к ответственности, заявителю может быть выдано вознаграждение. Оно может составлять определенный процент от взысканного с нарушителя штрафа, но это лишь одна из возможных форм поощрения.

В разных странах используются различные материальные и нематериальные стимулы: бесплатный проезд на общественном транспорте, право на бесплатное пользование парковочными местами, другие льготы. Также гражданин может отказаться от получения вознаграждения и сразу оговорить направление его на благотворительные цели.

Высказываемые в СМИ опасения о том, что развитие таких инициатив приведет к тому, что граждане будут сообщать о правонарушениях исключительно из корыстных побуждений, несопоставимы с позитивным эффектом активизации гражданской позиции. Президент Казахстана отмечал необходимость развития сервисной полиции и установление взаимовыгодных форм сотрудничества с населением. Стоит вспомнить, что и советские народные дружинники выполняли свои обязанности не только из идейных соображений – за общественную работу им предоставлялись дополнительные дни к отпуску.

Внедрение такой системы потребует внесения изменений в законодательство. Например, в Гражданском кодексе закреплено право граждан на защиту их изображения. Это право имеет ограничения, в том числе в случаях использования изображения для общественно значимых целей или в интересах правопорядка, что предусмотрено статьей 39 Конституции и подтверждено постановлением Конституционного суда. Необходимо уточнить в законодательстве, что фиксация правонарушений и сообщение о них в установленном порядке не будут считаться нарушением права на изображение или конфиденциальность данных нарушителя.

Очевидно, что предлагаемая модель фиксации применима не ко всем видам правонарушений. В первую очередь она должна использоваться для тех, которые совершаются регулярно и, как правило, на глазах у многих людей. Это касается нарушений правил дорожного движения, мелкого хулиганства (нецензурная брань, приставание к людям, загрязнение мест общего пользования), а также, возможно, случаев противоправных действий в сфере отношений. Кроме того, система может быть использована для сообщений о ситуациях, представляющих угрозу общест­венной безопасности, например, о возможных обрушениях построек, угрозах пожаров.

Внедрение такой системы на законодательном и техническом уровнях, а также, что немаловажно, на уровне общественного сознания, потребует времени. Поэтому представляется целесообразным на первом этапе запустить систему в рамках пилотного проекта в одном или нескольких крупных городах и ограничить его применение лишь к определенным видам административных правонарушений. Изучение результатов поз­волило бы выявить возможные ошибки, доработать систему, а также оценить готовность общества и государственных органов к ее повсеместному внедрению. В дальнейшем это даст возможность распространить систему на другие регионы и расширить перечень правонарушений, подлежащих фиксации.

В мире накоплен значительный опыт применения метода фото- и видеофиксации правонарушений. Например, в Китае действует приложение полиции Пекина Chaoyang Masses HD, где пользователи могут зарегист­рироваться и для сообщения о преступлениях или подозрительных действиях загружать видео, фотографии или текст. За информацию, которая приводит к арестам, полиция предоставляет денежные вознаграждения, что создает материальный стимул для граждан.

Министерством внутренних дел и безопасности Южной Кореи запущено приложение Baro Emergency Reporting App («Пуб­личный глаз»), которое позволяет пользователям сообщать о чрезвычайных ситуациях без необходимости совершать телефонные звонки. Для этого пользователи могут загрузить фотографию, изображающую ситуацию, а приложение автоматически уведомит полицию или пожарную службу. Также пользователи могут отправлять письменные описания чрезвычайных ситуаций, указывая местоположение, данные пострадавших, а также фото и видео, которые могут быть полезны для спасателей.

В США приложение Crimestoppers, Inc. помогает обеспечивать общественную безопасность посредством предот­вращения и раскрытия преступлений. Заявители могут позвонить по телефону, воспользоваться приложением для смартфонов или оставить сообщение на сайте.

В Российской Федерации действует приложение «Помощник Москвы», предназначенное для повышения безопасности на дорогах столицы. С его помощью пользователи могут фиксировать различные правонарушения, такие как остановка и стоянка в запрещенных местах, неоплата парковки и парковка на газонах. За каждое зафиксированное правонарушение начисляются баллы. Их можно использовать в магазине поощрений для оплаты парковки, проезда в метро, аренды велосипедов и других услуг.

В Казахстане частично реализована возможность обращения граждан в полицию через омниканальную систему приема сообщений. Это можно сделать через мобильное приложение «102» или чат-боты, размещенные на сайте МВД и в социальных сетях, для отправки видео или аудиосообщений. Однако существующее аппаратное и программное обеспечение правоохранительных служб не справится с работой в условиях массового обращения граждан.

Для успешной реализации предлагаемой системы потребуется разработка специального программного обеспечения, систем искусственного интеллекта, стандартов фиксации и передачи данных. Это можно осущест­вить с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Группа молодых казахстанских спе­циалистов в сфере IT уже успешно разрабатывает и применяет подобные программы в других странах.

Внедрение подобных программ в Казахстане должно стать важным шагом к комплексному решению ряда ключевых задач. Это позволит реализовать на прак­тике принцип неотвратимости наказания, повысит у граж­дан чувство ответственности за свое окружение, вовлечет их в решение общественных задач, что, в свою очередь, оптимизирует работу правоохранительных и других госорганов. В результате борьба с правонарушениями, включая их профилактику, станет более эффективной.