Участие казахстанских миротворцев в урегулировании конфликта в Секторе Газа прокомментировали в Минобороны
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Министр обороны Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе прокомментировал возможность участия казахстанских миротворческих сил Казахстана в урегулировании конфликта в Секторе Газа, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Миротворческие функции РК проводятся под эгидой ООН, соответственно, в рамках взаимоотношений, пока запросов не было", - сказал он.
Глава Минобороны также отметил, что такое решение возможно.
"Будет в нас потребность, тогда, возможно, на сегодня таких вопросов мы не рассматриваем", - сказал он