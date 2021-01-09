Участие ТюркПА в наблюдении за выборами имеет для Казахстана большое значение – глава Сената

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.

Спикер Сената отметил, что Казахстан придает большое значение наблюдательному процессу и предпринимает все меры для его организации на высоком уровне.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил важность предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты.

"Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, сегодня является авторитетной международной организацией. Поэтому участие представителей ТюркПА в наблюдении за выборами имеет для Казахстана большое значение", - сказал Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал принятие пакета политических реформ, которые послужат дальнейшему развитию политической системы страны. Он подчеркнул, что принятые по инициативе Главы государства законы направлены на укрепление многопартийности и расширение участия граждан в политических процессах.

"Президент страны анонсировал новые политические преобразования, которые планируется обнародовать в этом году. Таким образом, Казахстан продолжит движение в сторону демократизации и развития политической системы", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената добавил, что в стране сделано все необходимое для проведения выборов в соответствии с международными нормами, а также созданы все условия для международных наблюдателей.

