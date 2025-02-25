Участники кортежа наказаны за беспредел на улицах Шымкента

Инспекторы видеонаблюдения зафиксировали на одной из улиц города автомобильный кортеж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Машины устроили настоящий беспредел на дороге: выезжали на встречную полосу, двигались задним ходом, а некоторые катали высунувшихся из окон пассажиров, игнорируя безопасность как свою, так и других участников движения.

Еще больший хаос создавали установленные на авто проблесковые маячки, что порождало ложное ощущение экстренной ситуации и заставляло других водителей уступать дорогу.

Предотвратить возможные последствия такого поведения на дороге позволило оперативное вмешательство стражей порядка. Оказалось, что весь беспорядок был спровоцирован желанием горе-автомобилистов продолжить празднование после тоя друга. Нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе выехавшие на встречную полосу лишены водительских прав.