Сегодня на площадке Дома дружбы – центра общественного согласия Восточно-Казахстанской области состоялся Республиканский форум молодежи «Мы – за новую народную Конституцию», а также дан старт молодёжному проекту «Школа лидеров», сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

Участники мероприятия выразили поддержку Новой Конституции и отметили, что документ закладывает основу для устойчивого развития нынешнего и будущих поколений. В ходе обсуждения с докладами выступили представители РОО «Ассамблея жастары», молодежь этнокультурных объединений и студенческих ассамблей.

Глава региона Нурымбет Сактаганов в своем выступлении отметил, что концептуальные изменения направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов. Также аким области подчеркнул, что новеллы Основного закона направлены на повышение общественно-политического участия молодежи.

Председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев рассказал, что проект новой Конституции является отражением коренных интересов общества, а поддержка молодежи этого документа имеет важное значение. Также он отметил, что создание высшего консультативного органа қазақстан Халық Кеңесі создаст возможности для расширения молодежного участия.

В ходе мероприятия выступил председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков. Он отметил, что проект новой Конституции впервые вводит норму о защите прав граждан в цифровой среде. Для молодого поколения, чья жизнь и работа неразрывно связаны с интернетом, это создает надежный правовой щит, а защита персональных данных, цифровых активов в сети становится конституционной нормой.

В ходе форума также выступили директор областного Дома дружбы – Центра общественного согласия Равиль Юнусов, руководитель Студенческих Ассамблей Александр Урмашов, член Комиссии по правам молодежи «Еркіндік рухы» при Уполномоченном по правам человека Республики Казахстан Алина Калишева, лидер Представительства «Ассамблея жастары» в г.Риддер Эдуард Рынк.

Участники форума рассказали и вопросах расширения возможностей творчества, защиты авторского права и цифровой безопасности, правовой защищенности и гарантий справедливости, экологической ответственности, отраженных в проекте новой Конституции.