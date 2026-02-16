Участники проекта «Школа лидеров» в ВКО поддержали проект новой Конституции

Конституционная реформа
83

Сегодня на площадке Дома дружбы – центра общественного согласия Восточно-Казахстанской области состоялся Республиканский форум молодежи «Мы – за новую народную Конституцию», а также дан старт молодёжному проекту «Школа лидеров», сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

Участники мероприятия выразили поддержку Новой Конституции и отметили, что документ закладывает основу для устойчивого развития нынешнего и будущих поколений. В ходе обсуждения с докладами выступили представители РОО «Ассамблея жастары», молодежь этнокультурных объединений и студенческих ассамблей.

Глава региона Нурымбет Сактаганов в своем выступлении отметил, что концептуальные изменения направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов. Также аким области подчеркнул, что новеллы Основного закона направлены на повышение общественно-политического участия молодежи.

Председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев рассказал, что проект новой Конституции является отражением коренных интересов общества, а поддержка молодежи этого документа имеет важное значение. Также он отметил, что создание высшего консультативного органа қазақстан Халық Кеңесі создаст возможности для расширения молодежного участия.

В ходе мероприятия выступил председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков. Он отметил, что проект новой Конституции впервые вводит норму о защите прав граждан в цифровой среде. Для молодого поколения, чья жизнь и работа неразрывно связаны с интернетом, это создает надежный правовой щит, а защита персональных данных, цифровых активов в сети становится конституционной нормой.

В ходе форума также выступили директор областного Дома дружбы – Центра общественного согласия Равиль Юнусов, руководитель Студенческих Ассамблей Александр Урмашов, член Комиссии по правам молодежи «Еркіндік рухы» при Уполномоченном по правам человека Республики Казахстан Алина Калишева, лидер Представительства «Ассамблея жастары» в г.Риддер Эдуард Рынк.

Участники форума рассказали и вопросах расширения возможностей творчества, защиты авторского права и цифровой безопасности,  правовой защищенности и гарантий справедливости, экологической ответственности, отраженных в проекте новой Конституции.

#проект #ВКО #реформа #конституция

Популярное

Все
Премьеру международного спектакля представили в Астане
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Британия запретит соцсети подросткам
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Циклон с Уральских гор и антициклон с Хельсинки определят погоду в Казахстане
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Дрова и уголь будут под запретом
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Коалиция: Предстоящий референдум станет историческим событи…
В СКО будущим медикам рассказали о современной конституцион…
Новая Конституция: вопросы будущего семейных ценностей и со…
В Семее партия «Ауыл» провела собрание в поддержку предстоя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]