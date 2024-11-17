Участники протестов в Абхазии отказываются покидать захваченный парламент

Участники протестов против нового инвестиционного соглашения с Россией в непризнанной республике Абхазии в субботу отказались покидать здание парламента, куда они ворвались накануне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Vladimir Popov/TASS

Ранее президент отколовшейся от Грузии республики Аслан Бжания пообещал уйти с поста президента, когда протестующие покинут правительственный комплекс в Сухуми, а на пост временно исполняющего обязанности главы республики назначить вице-президента.

«Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — цитирует РИА Новости Бжанию, который сейчас находится в своем родном селе Тамыш.

Координационный совет абхазской оппозиции ранее призвал граждан прийти к 14:00 по местному времени к парламенту, чтобы потребовать отставки президента.

В пятницу, 15 ноября, абхазский парламент должен был рассмотреть новое инвестиционное соглашение с Россией.