Подозреваемых в экстремизме задержали в Алматы и двух областях

Фото: КНБ РК

По данным КНБ, 17 апреля в.Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержаны 4 граждан Казахстана.



Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

«В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса. Следует отметить, что двое из задержанных лиц ранее были судимы за совершение аналогичного преступления», - говорится в сообщении.

Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

