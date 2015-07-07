Участницы армейского конкурса "Батыр арулар" завершили этап боевой подготовки

Женщины – военнослужащие ВС РК, принимающие участие в конкурсе "Батыр арулар", завершили этап боевой подготовки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Сообщается, что для "Боевых красавиц" (перевод с казахского) был проведен курс, включавший в себя выживаемость в полевых условиях, атаку на вражеские укрепления, стрельбу из автоматов и пистолетов, сборку и разборку автомата Калашникова, преодоление полосы препятствий, плавание в амуниции. Самым тяжелым испытанием стала обкатка танками.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что "Батыр арулар" показали, что находятся в хорошей физической форме и обладают необходимыми боевыми навыками.
В МО отметили, что до официального награждения финалисток конкурса осталось немного времени. По замыслу организаторов, изображения победительниц будут размещены на страницах специализированного календаря на 2016 год.