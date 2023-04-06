Участок улицы Ардагерлер перекрыли на 10 дней в Астане

Как отметили в акимате, жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут.

Фото: Kazpravda.kz

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города по улице Ардагерлер на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.

В связи с этим с 5 по 15 апреля будет перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, добавили в акимате.