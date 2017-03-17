​Учебник послужит навигатором

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Марина Пархоменко

Как отметила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, для обеспечения объективности и прозрачности процесса отбора новая учебная литература прошла в течение года обсуждение в регионах, затем в предметных и республиканской комиссиях, к работе в которых были приглашены известные учителя-предметники, ученые-практики, депутаты Парламен­та, представители неправительственных организаций. Заседание республиканской комиссии записывалось на камеру, чтобы можно было доказать, что никто не влиял на ее работу.

Изначально на рассмотрение предметных комиссий 12 издательств представили более 240 учебников. Часть из них в ходе экспертизы из-за несоответствия госстандарту, в том числе тематике, целям, возрастным особенностям, не была рекомендована к использованию. Прошедшая через «сито» литература разработана с учетом обновленной в 2015 году программы и носит функциональный характер.

– Содержание учебников полностью меняется, поскольку меняется общеобразовательный государственный стандарт, – отметила директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова. – Следовательно, обновлены программа и типовые учебные планы, направленные на развитие компетенций, функциональной грамотности учащихся. Новый учебник как навигатор направляет школьника в мире знаний.

Отмечено, что начальная школа будет работать по базовым учебникам, а в средней и старшей этот переход осуществят постепенно, соответственно в 2020 и 2022 годах. С сентября 2017 года учащимся пятых и седьмых классов предметы будут преподавать по альтернативным учебникам и учебно-мето­дическим комплексам. То есть учитель получает возможность выбрать тот учебник, который ему подходит. Возможности, как уверяют, для взвешенного выбора есть, так как вся новая учебная литература представлена на сайте РНПЦ «Учебник». 

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