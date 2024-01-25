Учебный центр БАПОР атаковали в секторе Газа

Директор по делам БАПОР в палестинском анклаве Томас Уайт сообщил, что в здание, в котором проживают 800 человек, попали два танковых снаряда, в результате чего 9 человек погибли и 75 пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расследует обстоятельства удара по учебному центру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, в результате которого 9 человек погибли и 75 получили ранения. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, ЦАХАЛ проводит углубленное изучение активности сухопутных войск в районе этого объекта и расследует возможность того, что удар был нанесен боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее израильские военные заявили, что после проверки оперативных систем армия исключила возможность того, что инцидент был вызван авиаударом или артиллерийским огнем сил ЦАХАЛ.

Директор по делам БАПОР в палестинском анклаве Томас Уайт сообщил, что в здание, в котором проживают 800 человек, попали два танковых снаряда, в результате чего 9 человек погибли и 75 пострадали. Он возложил вину за случившееся на ЦАХАЛ.

МИД Палестины также обвинил в атаке Израиль, назвав ее "частью его систематических нападений на учреждения, объекты, персонал, школы, центры, убежища и оборудование БАПОР с целью ликвидации его присутствия и работы в секторе Газа".

"Израиль стремится лишить палестинских беженцев любой помощи, образовательных и медицинских услуг, осуществляемых и контролируемых агентством ООН, нанося удары для ликвидации жизнеобеспечения в секторе Газа и настаивая на дальнейшем принудительном перемещении палестинцев", - говорится в заявлении МИД, которое приводит палестинское информационное агентство WAFA.

Как сообщали местные СМИ, число погибших при обстреле здания агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, увеличилось до 14. Ранее директор агентства Томас Уайт сообщал, что как минимум девять человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в одно из зданий центра агентства в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.