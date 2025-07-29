Ученики NIS принесли Казахстану золото и два серебра на IEO–2025

Образование
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Олимпиада собрала более 300 участников из 53 стран

Фото: NIS

Ученики Назарбаев Интеллектуальных школ с триумфом представили Казахстан и продемонстрировали отличные результаты на международной олимпиаде по экономике IEO – 2025, проходившей в столице Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz

Батырхан Мухтархан из NIS физико-математического направления в Астане стал победителем международного соревнования и завоевал золотую медаль, а ученики NIS IB города Астана Адилет Абзалиев и Нурхан Толеев пополнили копилку Казахстана двумя серебряными медалями.

Несмотря на большую конкуренцию в олимпиаде, которая собрала более 300 участников из 53 стран, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и получили хорошую оценку от международных экспертов.

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