Учеников шести школ эвакуировали в Павлодаре

В учебные заведения поступили звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как прокомментировали в управлении образования Павлодарской области, первый звонок о заложенной бомбе поступил в 10.45 в школу №39: неизвестный человек сообщил, что школа полностью заминирована, и он дает 20 минут на эвакуацию детей.

Согласно отработанному алгоритму администрация учебного заведения сразу же передала сведения в полицию. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали эвакуацию учащихся.

После, аналогичные звонки поступили в школу-лицей им.А. Шамкенова, в школы №№ 6, 29, 17, 18. Позже поступило сообщение о заложенной бомбе в школе №24, при этом звонок был непосредственно на пульт "102".

С учетом погоды, а в Павлодаре сегодня сильный ветер, все школы после эвакуации не стали держать детей на улице, а сразу же направили по домам и перевели обучение на дистанционный формат.

На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов.

В департаменте полиции сообщили, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.