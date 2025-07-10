Ученица 10 класса Республиканской физико-математической школы Алматы Адеми Габиткызы получила официальное приглашение от Гонконгского университета образования (EdUHK) — одного из ведущих университетов Азии в области образовательных технологий и искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РФМШ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В рамках визита в Гонконг Адеми встретилась с руководством университета и ведущими профессорами в сфере ИИ, включая:

Dr. Gary Cheng — Executive Co-Director LTTC, Associate Professor; Dr. Henry So — Associate Director LTTC, Senior Lecturer.

Впечатленные ее знаниями, логикой мышления и зрелостью, представители университета выразили восхищение уровнем подготовки Адеми, а также высоким качеством образования в Казахстане.

Благодаря ей в Гонконге заговорили о талантах казахстанских школьников и об уникальной атмосфере интеллектуального развития в РФМШ.