Ученые ищут способ ранней диагностики деменции

В Великобритании начинаются масштабные клинические испытания, в ходе которых ученые надеются обучиться ранней диаг­ностике болезни Альцгеймера (и других нарушений памяти) при помощи анализа крови, сообщает Русская служба ВВС.

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В общей сложности в исследовании, проводимом Университетским колледжем Лондона и учеными Оксфордского университета, примут участие около пяти тысяч взрослых добровольцев. Эксперимент растянется на пять лет.

«В случае с болезнью Альцгеймера ранняя и точная постановка диагноза невероятно важна, поскольку она позволяет людям раньше получить доступ к соответствующему уходу и лекарствам, – цитирует ВВС профессора неврологии UCL Джонатана Шотта. – Если наши надежды оправдаются и в ближайшее время пациентам станут доступны новые методы лечения, способные замедлить болезнь Альцгеймера, ранняя диагностика будет иметь жизненно важное значение».