Ученые заявили, что на Земле живет на несколько миллиардов людей больше, чем считалось ранее

В мире
2

Специалисты ООН подсчитали, что по состоянию на лето прошлого года на Земле проживало около 8,2 миллиарда человек, однако новая оценка показывает, что эта цифра может не соответствовать действительности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

Фото: © Altaf Qadri / AP

Оценки численности населения планеты ООН основаны на данных переписи и плотности населения по глобальной сетке. Но если использовать другую методологию, которую представили в своей статье, опубликованной в журнале Nature, научный сотрудник Университета Аалто в Финляндии Йосиас Ланг-Риттер и его коллеги, реальное число людей на Земле может быть значительно выше (от сотни миллионов до нескольких миллиардов человек).

Это связано с тем, что наборы данных часто неполны из-за систематического недоучета жителей сельской местности в некоторых странах. Исследователи обнаружили «большие расхождения между изученными наборами данных», это означает, что «сельское население, даже в самом точном наборе данных, недооценено наполовину по сравнению с сообщенными цифрами».

Мнение финских специалистов недавно поддержал профессор Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди. По его словам, опасения по поводу «перенаселения» исторически раздувались до невероятных размеров.

Согласно ООН, численность населения мира стабилизируется и достигнет пика примерно к середине 2080-х годов, после чего, как ожидается, начнет снижаться.

Стоит отметить, что хотя внешне рассуждения авторов выглядят корректными, когда дело доходит до конкретики, ситуация меняется. Например, судя по карте из их работы, они считают, что не менее половины сельского населения недоучтено в таких странах как Россия, Новая Зеландия, Австралия, Польша и Германия. На практике эти государства располагают довольно полной системой учета числа граждан с самого рождения и такие многомиллионые недооценки населения в них крайне маловероятны.

#население #земля #гипотеза

Популярное

Все
Более 1,4 млн га сельхозугодий обработано против саранчовых в Казахстане
Коко Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»
Первая операция на открытом сердце успешно проведена в горбольнице №1 Астаны
Граждане РФ и Таджикистана эвакуированы в Карагандинской области
Атака с ножом в Мюнхене: нападавшая застрелена полицией
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
«Что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю» — Бублик о предстоящем матче на «Ролан Гаррос»
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Нацгвардия подарила детям особенный праздник
Сегодня WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
1,7 трлн тенге выделено на социальную поддержку семей с детьми в 2025 году
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
Маск: "Я не принимаю наркотики"
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия

Читайте также

Ошибочно депортированного в Сальвадор американца вернули в …
Трамп наложил запрет на въезд в США гражданам 12 стран
Новым президентом Южной Кореи стал либерал Ли Чжэ Мён
Председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН избрали женщину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]