Специалисты ООН подсчитали, что по состоянию на лето прошлого года на Земле проживало около 8,2 миллиарда человек, однако новая оценка показывает, что эта цифра может не соответствовать действительности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

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Оценки численности населения планеты ООН основаны на данных переписи и плотности населения по глобальной сетке. Но если использовать другую методологию, которую представили в своей статье, опубликованной в журнале Nature, научный сотрудник Университета Аалто в Финляндии Йосиас Ланг-Риттер и его коллеги, реальное число людей на Земле может быть значительно выше (от сотни миллионов до нескольких миллиардов человек).

Это связано с тем, что наборы данных часто неполны из-за систематического недоучета жителей сельской местности в некоторых странах. Исследователи обнаружили «большие расхождения между изученными наборами данных», это означает, что «сельское население, даже в самом точном наборе данных, недооценено наполовину по сравнению с сообщенными цифрами».

Мнение финских специалистов недавно поддержал профессор Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди. По его словам, опасения по поводу «перенаселения» исторически раздувались до невероятных размеров.

Согласно ООН, численность населения мира стабилизируется и достигнет пика примерно к середине 2080-х годов, после чего, как ожидается, начнет снижаться.

Стоит отметить, что хотя внешне рассуждения авторов выглядят корректными, когда дело доходит до конкретики, ситуация меняется. Например, судя по карте из их работы, они считают, что не менее половины сельского населения недоучтено в таких странах как Россия, Новая Зеландия, Австралия, Польша и Германия. На практике эти государства располагают довольно полной системой учета числа граждан с самого рождения и такие многомиллионые недооценки населения в них крайне маловероятны.