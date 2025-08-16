фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Достижения сферы образования

В этом году мероприятие, традиционно проходящее накануне нового учебного года, посвящено теме «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман». И это не случайно: вопросы качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения имеют особое значение для будущего страны и нации.

На Августовской конференции учителей Глава государства обозначил ряд важных задач и направлений работы в сфере образования и воспитания, уделив особое внимание повышению статуса педагогов.

– Учитель – это светоч нации. Ежедневным кропотливым трудом каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие страны. Вы сеете семена знаний в молодые сердца и растите мыслящую нацию. Вы активно участвуете в укреп­лении интеллектуального потенциала нашего народа. Хотел бы выразить искреннюю благодарность. Действительно, учителя выполняют работу государственной важности. Ибрай Алтынсарин говорил: «Превыше всего я ценю хорошего учителя». Педагог – ключевая фигура в пост­роении будущего страны, поэтому ему должно быть отведено достойное место в обществе, – подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам конференции.

Глава государства напомнил, что в стране проводятся важные реформы, нацеленные на построение Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана, на формирование нового качества. Эта большая и сложная работа уже приносит результаты. Так, обновлена политическая система, определен новый экономический курс, идет транс­формация общества. В стране растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Уважение к Закону и Порядку становится незыблемым принципом.

– В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм, – продолжил Президент.

Все это свидетельствует о том, что Казахстан вступил в качественно новый этап развития. Однако, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, важно не только провозгласить изменения, а прочно закрепить их. Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание. И в этом деле огромная ответственность возлагается на педагогов.

– Настоящий Ответственный граж­данин – Адал азамат – формируется именно в школьных стенах. Великий просветитель Ахмет Байтурсынов говорил: «Душа школы – это учитель», – сказал Президент. – Мы живем в эпоху знаний и науки. В условиях глобализации успеха добьется только та страна, которая обладает передовыми знаниями и новыми технологиями. Если сегодня мы воспитаем интеллектуальное новое поколение, то завтра будем в авангарде мирового развития. Поэтому поддержка образования остается главным приоритетом государственной политики.

В этом направлении проводится большая работа. С 2019 года бюджет системы образования вырос в три раза. Введено в эксплуатацию 1 200 школ для более чем миллиона учеников. Реализуется проект «Келешек мектептері», в рамках которого запланировано строительство 217 школ, 128 из них уже возведены. На средства Фонда поддержки инфраструктуры образования открыто более 60 школ, еще около 30 – строятся.

Принят Закон «О статусе педагога», учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Оно присвоено уже 74 учителям. Президент напомнил, что в прошлом году двое педагогов также удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері», что свидетельствует об огромном уважении, которое оказывает государство всему педагогическому сообществу.

– Мы уделяем особое внимание повышению социального статуса учителей. За последние четыре года их зарплата выросла в два раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект «1 000 лидеров изменений в образовании». 332 участника этого проекта уже стали директорами школ. Учителя освобождены от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей. Благодаря этому они могут полностью сосредоточиться на обучении детей, – акцентировал Глава государства.

Благодаря принимаемым системным мерам растет интерес талантливой молодежи к профессии учителя. Так, в прошлом году на педагогичес­кие специальности поступили около 1 800 обладателей «Алтын белгі», а в этом году их число превысило 2 000. Это почти 23 процента от всех обладателей этого знака.

Показателем роста качества образования служат также успехи наших школьников: только в этом году юные казахстанцы завоевали 27 медалей на семи самых престижных в мире предметных олимпиадах, а также около 1 000 медалей на других международных состязаниях.

– Это, безусловно, результат качественных знаний и упорного труда наших детей, а также самоотверженной работы учителей, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Достижений у нас много, но останавливаться на этом нельзя. Впереди еще больше работы.

Качественное обучение и достойное воспитание

Выступая на Августовской конференции, Глава государства поделился с педагогами мыслями и идеями о будущем сферы образования.

В первую очередь он подчеркнул необходимость и дальше повышать качество образования. В условиях, когда стремительно развиваются наука и технологии, постоянно появляются новые знания, решающее значение приобретает квалификация учителей.

– Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям. Мы видим, что в развитых странах образование – это основа и движущая сила экономики. Нам необходимо изу­чать их опыт, хотя и не следует слепо копировать чужие модели. Важно адаптировать лучшие практики к нашим реа­лиям. Любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экс­пертизу. В образовании нет права на ошибку, ведь последствия могут быть очень серьезными, – отметил Президент.

Другая важная задача – устранение неравенства качества образования в городах и селах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние четыре года модернизирована материально-техническая база более чем 4 тыс. сельских школ и эта работа будет продолжена. Основная цель проекта «Келешек мектептері» – обеспечить равные образовательные возможности всем детям Казахстана.

Вместе с тем, как убежден Глава государства, качественное образование невозможно без достойного воспитания.

– Знания и воспитание – это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности. Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка. Крайне важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир. Наша молодежь должна расти ответственной и трудолюбивой, уметь различать добро и зло. С этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа «Адал азамат». Предлагаю также внедрить данный проект в вузах, осуществляю­щих подготовку педагогов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы, основанная на созидательных национальных ценностях. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми. Только обладающие этими качествами граждане способны заложить основу культурного и безопасного общества, базирующегося на принципе «Закон и Порядок».

– Родители, педагоги и государственные органы должны тесно взаимодействовать в деле воспитания детей, так как это сфера их общей ответственности. Великому Абаю принадлежат слова: «Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний, она зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и доб­рых друзей». Гармоничный симбиоз трех составляющих – семьи, школы и государства – позволит достичь наи­лучших результатов. А в их основе должна быть идея трудолюбия. Нужно разъяс­нять подрастающему поколению, что без любви к труду невозможно дос­тичь благополучия, – подчеркнул Глава государства.

Только по-настоящему ответственные граждане, воспитавшие в себе самые благородные качества, станут опорой Справедливого Казахстана, уверен Президент.

Защитить от социальных пороков

Еще одна важная задача, решение которой также зависит от системы образования, – это защита подрастающего поколения от социальных пороков.

– Именно в школе дети обретают многие навыки жизни в обществе. Здесь они привыкают к дисциплине и порядку, учатся соблюдать правила и нормы поведения. Поэтому школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки. Важно прививать детям чувство ответственности, разъяснять им, что любые поступки имеют свои последствия. Необходимо, чтобы принцип «Закон и Порядок» стал неотъемлемым элементом воспитательной работы, – поставил задачу Глава государства.

Цель в том, чтобы на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции. Поскольку это задача общегосударственного характера, Президент призвал включиться в ее решение все педагогическое сообщество Казахстана.

– Чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них здравое мышление. Не сек­рет, что подрастающее поколение проводит много времени в Интернете и социальных сетях, где можно легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рацио­нально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон, – продолжил

Касым-Жомарт Токаев.

Он также указал, что учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм. Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности.

Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества, в том числе педагогов.

– Главное, надо донести до детей и молодежи, что увлечение разного рода стимуляторами, даже якобы безо­бидными, – это путь в никуда. Уход от реальности в мир грез с помощью вредоносных веществ или виртуальных игр превращает человека в социального изгоя. По сути, такие люди лишают себя будущего – они не смогут найти нормальную работу, построить благополучную семью, реализовать свои таланты и добиться больших целей, – подчеркнул Президент.

За последние два года в стране был принят комплекс мер, направленных на защиту прав подрастающего поколения. В частности, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении несовершеннолетних, укреп­лен институт уполномоченного по правам ребенка. Ведется системная работа по профилактике суицидов среди детей. Во всех школах страны размещен QR-код службы психологической поддержки 111. С начала учебного года в школах и колледжах будет внедрена антибуллинговая программа «ДосболLIKE», призванная предотвратить травлю в детских и подростковых коллективах.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство продолжит планомерно совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения.

– То, что мы все вместе заложим в наших детях сегодня, будет определять будущее нашей нации на многие десятилетия вперед. Именно в школах закладывается фундамент Справедливого, Передового, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана, – отметил Президент.

Нарастить темпы цифровой трансформации

Далее Глава государства подчеркнул, что необходимо ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс.

– Мир вступил в новую технологическую эпоху, главными признаками которой становятся стремительное развитие инноваций и внедрение искусственного интеллекта. Поэтому понятия «прогрессивная нация» и «технологичес­кая нация» сегодня являются тождест­венными. Наша задача – адаптироваться к глобальным тенденциям. Для этого крайне важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения, – считает

Касым-Жомарт Токаев.

На сегодняшний день свыше 95% школ Казахстана обеспечены скоростным Интернетом, но нужно довести этот показатель до 100%. Это, подчеркнул Президент, не просто технический вопрос равного доступа к инфраструктуре, а исключительно важный идеологический принцип социальной справедливости.

Кроме того, инновационные подходы открывают возможности для полноценного вовлечения в образовательный процесс детей с особыми потребностями, создавая предпосылки для формирования инклюзивной среды обучения.

Основные услуги, связанные с поступ­лением в школы и колледжи, а также с переводом из одной школы в другую, в Казахстане цифровизированы. Сервис Bilim в мобильном приложении e-gov объединяет всю актуальную информацию о системе образования.

Однако работы предстоит еще немало. В частности, как обратил внимание Глава государства, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием, обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками.

– Необходимо целенаправленно обу­чать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире. То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике. В целом надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести сис­тему образования на качественно новый уровень. Уверен, вы будете в авангарде технологической модернизации всей страны и приложите максимум усилий для трансформации нашего общества в по-настоящему прогрессивную и развитую нацию, – обратился Президент к педагогам.

Обеспечить права педагогов

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил вопросам защиты прав педагогов.

Он отметил: несмотря на то что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности, нередко на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения.

– Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него. Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи пов­торялись. Предлагаю внести поправки в Закон «О статусе педагога» для защиты прав учителей, – сказал также Глава государства.

Как подчеркнул Президент, задача государства – максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос качества питания детей в школах, подчеркнув важность контроля этой сферы со стороны Министерства здравоохранения.

– В целом сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие, – отметил он. – В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана.

Труд, достойный высочайших почестей

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан ставит перед собой масштабные, далеко идущие, но вполне реалистичные цели по построению страны равных возможностей для всех и каждого.

– Уже сейчас Казахстан является прог­рессивным и динамично развивающимся государством, которое выглядит привлекательно не только для нашей молодежи, но и для многих молодых людей из разных стран, в том числе соседних. Важно последовательно усиливать свои международные позиции как своеобразного магнита для талантов, прорывных идей и инновационных технологий. Каждый наш общий шаг, каждое решение, которое мы принимаем сегодня, укрепляет Независимость Казахстана и формирует наше светлое будущее. Государство и вы, уважаемые педагоги, трудитесь ради одной цели – благополучия и светлого будущего подрастающего поколения, – подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что история знает немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию развития и добиться значительного прогресса.

Поэтому будут продолжены и всесторонняя работа по повышению статуса педагога, и максимальная мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы именно образование и наука стали движущей силой развития нашей страны.

– Для меня как Главы государства это незыблемый приоритет, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Я высоко ценю труд казахстанских учителей и верю в силу знаний, которые вы передаете молодому поколению. Действительно, педагог – это не просто профессия, это великая миссия. Каких бы высот ни дос­тиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя. Светлое будущее Казахстана напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, от полученных от вас знаний и ценностей. Уверен, что вы глубоко осознаете всю возложенную на вас ответственность и продолжите достойно трудиться на благородной ниве просвещения. Ваш труд достоин самых высоких почестей.

На Августовском совещании Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Респуб­ликой Казахстан. В том числе пяти учителям присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

В ходе конференции также выступили министр просвещения Гани Бейсембаев, директор школы № 290 Кызылординской области Молдир Смаханова, директор школы Urban School города Астаны Александр Лукашевич, мастер производственного обучения Актюбинского политехнического колледжа Дархан