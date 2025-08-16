Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской Августовской конференции учителей
Достижения сферы образования
В этом году мероприятие, традиционно проходящее накануне нового учебного года, посвящено теме «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман». И это не случайно: вопросы качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения имеют особое значение для будущего страны и нации.
На Августовской конференции учителей Глава государства обозначил ряд важных задач и направлений работы в сфере образования и воспитания, уделив особое внимание повышению статуса педагогов.
– Учитель – это светоч нации. Ежедневным кропотливым трудом каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие страны. Вы сеете семена знаний в молодые сердца и растите мыслящую нацию. Вы активно участвуете в укреплении интеллектуального потенциала нашего народа. Хотел бы выразить искреннюю благодарность. Действительно, учителя выполняют работу государственной важности. Ибрай Алтынсарин говорил: «Превыше всего я ценю хорошего учителя». Педагог – ключевая фигура в построении будущего страны, поэтому ему должно быть отведено достойное место в обществе, – подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам конференции.
Глава государства напомнил, что в стране проводятся важные реформы, нацеленные на построение Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана, на формирование нового качества. Эта большая и сложная работа уже приносит результаты. Так, обновлена политическая система, определен новый экономический курс, идет трансформация общества. В стране растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Уважение к Закону и Порядку становится незыблемым принципом.
– В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм, – продолжил Президент.
Все это свидетельствует о том, что Казахстан вступил в качественно новый этап развития. Однако, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, важно не только провозгласить изменения, а прочно закрепить их. Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание. И в этом деле огромная ответственность возлагается на педагогов.
– Настоящий Ответственный гражданин – Адал азамат – формируется именно в школьных стенах. Великий просветитель Ахмет Байтурсынов говорил: «Душа школы – это учитель», – сказал Президент. – Мы живем в эпоху знаний и науки. В условиях глобализации успеха добьется только та страна, которая обладает передовыми знаниями и новыми технологиями. Если сегодня мы воспитаем интеллектуальное новое поколение, то завтра будем в авангарде мирового развития. Поэтому поддержка образования остается главным приоритетом государственной политики.
В этом направлении проводится большая работа. С 2019 года бюджет системы образования вырос в три раза. Введено в эксплуатацию 1 200 школ для более чем миллиона учеников. Реализуется проект «Келешек мектептері», в рамках которого запланировано строительство 217 школ, 128 из них уже возведены. На средства Фонда поддержки инфраструктуры образования открыто более 60 школ, еще около 30 – строятся.
Принят Закон «О статусе педагога», учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Оно присвоено уже 74 учителям. Президент напомнил, что в прошлом году двое педагогов также удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері», что свидетельствует об огромном уважении, которое оказывает государство всему педагогическому сообществу.
– Мы уделяем особое внимание повышению социального статуса учителей. За последние четыре года их зарплата выросла в два раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект «1 000 лидеров изменений в образовании». 332 участника этого проекта уже стали директорами школ. Учителя освобождены от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей. Благодаря этому они могут полностью сосредоточиться на обучении детей, – акцентировал Глава государства.
Благодаря принимаемым системным мерам растет интерес талантливой молодежи к профессии учителя. Так, в прошлом году на педагогические специальности поступили около 1 800 обладателей «Алтын белгі», а в этом году их число превысило 2 000. Это почти 23 процента от всех обладателей этого знака.
Показателем роста качества образования служат также успехи наших школьников: только в этом году юные казахстанцы завоевали 27 медалей на семи самых престижных в мире предметных олимпиадах, а также около 1 000 медалей на других международных состязаниях.
– Это, безусловно, результат качественных знаний и упорного труда наших детей, а также самоотверженной работы учителей, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Достижений у нас много, но останавливаться на этом нельзя. Впереди еще больше работы.
Качественное обучение и достойное воспитание
Выступая на Августовской конференции, Глава государства поделился с педагогами мыслями и идеями о будущем сферы образования.
В первую очередь он подчеркнул необходимость и дальше повышать качество образования. В условиях, когда стремительно развиваются наука и технологии, постоянно появляются новые знания, решающее значение приобретает квалификация учителей.
– Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям. Мы видим, что в развитых странах образование – это основа и движущая сила экономики. Нам необходимо изучать их опыт, хотя и не следует слепо копировать чужие модели. Важно адаптировать лучшие практики к нашим реалиям. Любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экспертизу. В образовании нет права на ошибку, ведь последствия могут быть очень серьезными, – отметил Президент.
Другая важная задача – устранение неравенства качества образования в городах и селах.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние четыре года модернизирована материально-техническая база более чем 4 тыс. сельских школ и эта работа будет продолжена. Основная цель проекта «Келешек мектептері» – обеспечить равные образовательные возможности всем детям Казахстана.
Вместе с тем, как убежден Глава государства, качественное образование невозможно без достойного воспитания.
– Знания и воспитание – это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности. Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка. Крайне важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир. Наша молодежь должна расти ответственной и трудолюбивой, уметь различать добро и зло. С этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа «Адал азамат». Предлагаю также внедрить данный проект в вузах, осуществляющих подготовку педагогов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы, основанная на созидательных национальных ценностях. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми. Только обладающие этими качествами граждане способны заложить основу культурного и безопасного общества, базирующегося на принципе «Закон и Порядок».
– Родители, педагоги и государственные органы должны тесно взаимодействовать в деле воспитания детей, так как это сфера их общей ответственности. Великому Абаю принадлежат слова: «Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний, она зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и добрых друзей». Гармоничный симбиоз трех составляющих – семьи, школы и государства – позволит достичь наилучших результатов. А в их основе должна быть идея трудолюбия. Нужно разъяснять подрастающему поколению, что без любви к труду невозможно достичь благополучия, – подчеркнул Глава государства.
Только по-настоящему ответственные граждане, воспитавшие в себе самые благородные качества, станут опорой Справедливого Казахстана, уверен Президент.
Защитить от социальных пороков
Еще одна важная задача, решение которой также зависит от системы образования, – это защита подрастающего поколения от социальных пороков.
– Именно в школе дети обретают многие навыки жизни в обществе. Здесь они привыкают к дисциплине и порядку, учатся соблюдать правила и нормы поведения. Поэтому школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки. Важно прививать детям чувство ответственности, разъяснять им, что любые поступки имеют свои последствия. Необходимо, чтобы принцип «Закон и Порядок» стал неотъемлемым элементом воспитательной работы, – поставил задачу Глава государства.
Цель в том, чтобы на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции. Поскольку это задача общегосударственного характера, Президент призвал включиться в ее решение все педагогическое сообщество Казахстана.
– Чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них здравое мышление. Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в Интернете и социальных сетях, где можно легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон, – продолжил
Касым-Жомарт Токаев.
Он также указал, что учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм. Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности.
Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества, в том числе педагогов.
– Главное, надо донести до детей и молодежи, что увлечение разного рода стимуляторами, даже якобы безобидными, – это путь в никуда. Уход от реальности в мир грез с помощью вредоносных веществ или виртуальных игр превращает человека в социального изгоя. По сути, такие люди лишают себя будущего – они не смогут найти нормальную работу, построить благополучную семью, реализовать свои таланты и добиться больших целей, – подчеркнул Президент.
За последние два года в стране был принят комплекс мер, направленных на защиту прав подрастающего поколения. В частности, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка. Ведется системная работа по профилактике суицидов среди детей. Во всех школах страны размещен QR-код службы психологической поддержки 111. С начала учебного года в школах и колледжах будет внедрена антибуллинговая программа «ДосболLIKE», призванная предотвратить травлю в детских и подростковых коллективах.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство продолжит планомерно совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения.
– То, что мы все вместе заложим в наших детях сегодня, будет определять будущее нашей нации на многие десятилетия вперед. Именно в школах закладывается фундамент Справедливого, Передового, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана, – отметил Президент.
Нарастить темпы цифровой трансформации
Далее Глава государства подчеркнул, что необходимо ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс.
– Мир вступил в новую технологическую эпоху, главными признаками которой становятся стремительное развитие инноваций и внедрение искусственного интеллекта. Поэтому понятия «прогрессивная нация» и «технологическая нация» сегодня являются тождественными. Наша задача – адаптироваться к глобальным тенденциям. Для этого крайне важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения, – считает
Касым-Жомарт Токаев.
На сегодняшний день свыше 95% школ Казахстана обеспечены скоростным Интернетом, но нужно довести этот показатель до 100%. Это, подчеркнул Президент, не просто технический вопрос равного доступа к инфраструктуре, а исключительно важный идеологический принцип социальной справедливости.
Кроме того, инновационные подходы открывают возможности для полноценного вовлечения в образовательный процесс детей с особыми потребностями, создавая предпосылки для формирования инклюзивной среды обучения.
Основные услуги, связанные с поступлением в школы и колледжи, а также с переводом из одной школы в другую, в Казахстане цифровизированы. Сервис Bilim в мобильном приложении e-gov объединяет всю актуальную информацию о системе образования.
Однако работы предстоит еще немало. В частности, как обратил внимание Глава государства, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием, обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками.
– Необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире. То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике. В целом надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень. Уверен, вы будете в авангарде технологической модернизации всей страны и приложите максимум усилий для трансформации нашего общества в по-настоящему прогрессивную и развитую нацию, – обратился Президент к педагогам.
Обеспечить права педагогов
Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил вопросам защиты прав педагогов.
Он отметил: несмотря на то что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности, нередко на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения.
– Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него. Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись. Предлагаю внести поправки в Закон «О статусе педагога» для защиты прав учителей, – сказал также Глава государства.
Как подчеркнул Президент, задача государства – максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос качества питания детей в школах, подчеркнув важность контроля этой сферы со стороны Министерства здравоохранения.
– В целом сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие, – отметил он. – В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана.
Труд, достойный высочайших почестей
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан ставит перед собой масштабные, далеко идущие, но вполне реалистичные цели по построению страны равных возможностей для всех и каждого.
– Уже сейчас Казахстан является прогрессивным и динамично развивающимся государством, которое выглядит привлекательно не только для нашей молодежи, но и для многих молодых людей из разных стран, в том числе соседних. Важно последовательно усиливать свои международные позиции как своеобразного магнита для талантов, прорывных идей и инновационных технологий. Каждый наш общий шаг, каждое решение, которое мы принимаем сегодня, укрепляет Независимость Казахстана и формирует наше светлое будущее. Государство и вы, уважаемые педагоги, трудитесь ради одной цели – благополучия и светлого будущего подрастающего поколения, – подчеркнул Президент.
Он обратил внимание, что история знает немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию развития и добиться значительного прогресса.
Поэтому будут продолжены и всесторонняя работа по повышению статуса педагога, и максимальная мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы именно образование и наука стали движущей силой развития нашей страны.
– Для меня как Главы государства это незыблемый приоритет, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Я высоко ценю труд казахстанских учителей и верю в силу знаний, которые вы передаете молодому поколению. Действительно, педагог – это не просто профессия, это великая миссия. Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя. Светлое будущее Казахстана напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, от полученных от вас знаний и ценностей. Уверен, что вы глубоко осознаете всю возложенную на вас ответственность и продолжите достойно трудиться на благородной ниве просвещения. Ваш труд достоин самых высоких почестей.
На Августовском совещании Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан. В том числе пяти учителям присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».
В ходе конференции также выступили министр просвещения Гани Бейсембаев, директор школы № 290 Кызылординской области Молдир Смаханова, директор школы Urban School города Астаны Александр Лукашевич, мастер производственного обучения Актюбинского политехнического колледжа Дархан