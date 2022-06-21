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Учиться никогда не поздно
Кадиша Ныгмет

«Серебряный университет» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева обучил свыше 300 людей старшего возраста.

С начала этого года Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева реализует социальный проект «Серебряный университет» в рамках концепции обучения в течение всей жизни. Курсы для людей старшего поколения востребованы среди жителей столицы. Более 500 пенсионеров решили получить новые знания и расширить свой круг общения.

«Серебряный университет» ЕНУ предлагает четыре направления обучения: языковые курсы; право, история, культурология и искусствоведение; оздоровительная прог­рамма и повышение компьютерной грамотности. Курсы для студентов старше 55 лет проводятся по 25 прог­раммам на бесплатной основе. Люди пожилого возраста в стенах университета изучают иностранные языки, нутригеномику, психологию, лечебную физкультуру, этнографию, археологию и другие дисциплины.

И вот первые слушатели языковых курсов получают сертификаты об окончании. В течение трех месяцев студенты старше 55 лет изучали семь иностранных языков. Всего на данные курсы подали заявки 364 пенсионера. Самым популярным стало изучение английского и турецкого языков. Также слушатели осваивают казахский, французский и венгерский.

– Сегодня государство создает возможности развития для представителей старшего поколения. Наш университет активно вовлекается и реализует социально важные проекты. ЕНУ создает условия для людей старшего возраста, способствуя их развитию и социализации. Непрерывное образование особо важно в течение всей нашей жизни, оно помогает нам оставаться продуктивными и конкурентоспособными, – отметил председатель правления, ректор НАО «ЕНУ им. Л. Н. Гумилева» Ерлан Сыдыков.

Слушательница курса Жанатай Калиева сейчас уверенно разговаривает на английском языке после трех месяцев обучения.

– «Серебряный университет» повышает социальную активность людей и предоставляет возможность самообразования. Отрадно, что университет инициировал такой проект и поддерживает нас. Я нашла здесь много друзей, вспомнила студенчес­кие годы. Появился заряд энергии и стимул изучать другие программы ЕНУ, – сказала она.

Слушательница курса турецкого языка Раушан Болдурукова планирует изучать английский.

На данный момент более 30 преподавателей ЕНУ обучают столичных жителей в рамках проекта «Серебряный университет». Курсы разработаны с учетом возрастных особенностей слушателей. Продолжительность обучения составляет около четырех месяцев. Курсы в зависимости от количества слушателей проводятся в нескольких группах.

– Я обучала турецкому языку 35 человек и заметила высокий интерес к языку среди обучающихся этого проекта. Я не только обучала, но и училась многому. Сейчас я сама изучаю казахский язык и национальную культуру страны, –отметила преподаватель факультета международных отношений ЕНУ Вильдан Онджул.

Сегодня 47 человек завершили обучение на языковых курсах, еще 121 – продолжают свое обучение. Необходимо отметить, что на бесплатные курсы можно записаться в Институте повышения квалификации и дополнительного образования ЕНУ.

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