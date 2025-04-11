«Учитываем все возможные риски»: Токаев – о жестком тарифном противостоянии стран

Экономика,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Выступая на встрече с общественностью в Шымкенте, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился своим мнением о нестабильности на международных рынках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своей речи Президент особо подчеркнул, что Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации.

- Как вы знаете, в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет. В то же время мы приветствуем рациональное решение Президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры. Эксперты предупреждают, что введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов, - сказал Токаев.

Он сообщил, что в начале недели все ключевые индексы находились на минимальных значениях, а нефть опускалась ниже 60 долларов за баррель. Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок.

- Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют. Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений.

Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски. Как бы трудно ни было, Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации. Мы продолжим реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях. И, разумеется, государство будет выполнять свои социальные обязательства, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #экономика #тарифы #кризис

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