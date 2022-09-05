Учли уроки прошлой зимы

С учетом ошибок прошлого года, когда города и районы области подошли к зиме с минимальным запасом топлива,

нынче акимат Жетысу принимает самые энергичные меры для успешного проведения отопительного сезона.

Как подчеркнул на совещании с участием руководителей районов и городов заместитель акима области Женис Туяков, необходим ежедневный мониторинг ситуации с поставкой угля как объектам социальной сферы, так и населению. К примеру, в Талдыкоргане создан 45-суточный запас каменного топлива на предстоящий отопительный сезон. Общая потребность областного центра в нем составляет 193 тыс. тонн.

– На сегодня заключены все необходимые договоры, и проб­лем с отоплением города не будет, – доложил директор ГКП на ПХВ «Талдыкоргантеплосервис» Манархан Ахимбеков.

Но не во всех районах и городах Жетысу так организованно готовятся к предстоящей зиме. В учреждениях образования Панфиловского, Аксуского, Алакольского районов уровень угольных запасов ниже 25%. Только в начале сентября начнется поставка жидкого топлива на объекты областного здравоохранения. Такая ситуация возникла в связи с задержкой конкурсных процедур.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ернат Базил отметил, что на сегодня ремонт центральных котельных завершен на 61%, электрических сетей – на 78%, тепловых – на 42%, трансформаторных подстанций – на 80%.

По жидкому топливу в школах, детских садах и других учреждениях образования ситуация в районах намного лучше. Аксуский и Талдыкорганский отделы образования полностью обеспечены жидким топливом, почти завершена поставка дизельного топлива в Ескельдинском, Коксуском районах. Учебные заведения этих регионов могут быть спокойны, чего не скажешь об объектах культуры Сарканского района, куда пока не завезено ни одного литра солярки.

В лидерах по созданию зимних запасов угля и дизтоплива числятся такие районы, как Каратальский, Коксуский, Кербулакский и город Текели. В общей сложности объекты образования здесь обеспечены жидким топ­ливом на 83%, углем – на 48%.

Одним из важнейших вопросов остается закуп угля населением. Не спешат с его приобретением в Коксуском, Каратальском, Аксуском, Кербулакском районах, в результате готовность к зиме здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет только около 30%.

Отметим, что потребность в угле по области нынче снизилась в связи с газификацией Талдыкоргана, Ескельдинского и Коксуского районов, а также в связи с корректировкой потребности угля в Кербулакском и Аксуском районах.

К примеру, в областном цент­ре угля теперь нужно меньше на 50 тыс. тонн. Но все еще большая часть жителей продолжает обогревать свои дома каменным топливом, поэтому вопрос не теряет своей актуальности и требует пристального внимания со стороны госорганов.

В связи с этим Женис Туяков поручил акимам районов и ответственным должностным лицам держать на контроле вопросы обеспечения углем.

– Риски всегда есть, и надо заранее принять меры, чтобы не оставить людей без тепла, – отметил заместитель акима области.

Он также особо подчеркнул, что, несмотря на перевод многих котельных и теплоэнергоцентралей на природный газ, в регионах необходимо иметь запасы альтернативного топлива.

Вызывает опасение и состояние железнодорожных путей в Текели, по которым идут вагоны с углем. Хотя акимат города утверждает, что и тупик, и пути в удовлетворительном состоянии, Женис Туяков поручил изучить ситуацию более внимательно, чтобы избежать проблем с поставкой каменного топлива в город в зимний период.

– Вы знаете, как в прошлые годы была актуальна проблема обеспечения населения углем в зимний период. Поэтому, акимы, действуйте. Проводите разъяс­нительную работу. В районах, куда пришел природный газ, позаботьтесь о соответствующих документах по переводу больниц на голубое топливо уже сейчас, – сказал Женис Туяков.

Известная пословица «готовь сани летом, а телегу – зимой» становится актуальной в Жетысу каждый год перед началом отопительного сезона. Предусмотрительные пенсионеры, в отличие от молодежи, закупают уголь весной и летом, иногда час­тями, а кто-то не сделал этого до сих пор. Но зима не за горами…

Отметим, что акиматы районов и городов Жетысу ежегодно составляют списки граждан из социально уязвимых слоев населения, которым обязательно помогают с приобретением двух-трех тонн угля. Для многих это довольно ощутимая помощь. В настоящее время данные списки только формируются.