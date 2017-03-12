Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Эту расхожую фразу можно смело применить к статье административного наказания за правонарушения в сфере быта.

Сегодня, как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник местной полицейской службы Юрий Колесников, жертвы бытового насилия стали в два раза реже обращаться за помощью в правоохранительные органы. И не потому, что мужья стали ласковыми и покладистыми и не распускают руки. Просто женам и матерям стало невыгодно привлекать супруга или сына к ответу.

– В связи с тем, что законодательством изменена мера наказания за правонарушения в сфере быта с административного ареста на штраф, размер которого составляет 200 МРП (на сегодня это 453 800 тенге), число обращений избитых мужьями жен сократилось с 73 до 31, то есть в два раза, – констатирует полковник полиции. – Ведь погашение штрафа за дебошира ложится тяжким бременем на всю семью. Кроме того, после принятия таких мер конфликт лишь усугубляется и зачастую приводит к более тяжким последствиям.

По словам спикера, до изменения законодательства в 2014 году из 1 015 дебоширов были осуждены 311, а после принятия новых норм в минувшем году из 1 547 лиц осуждены только 26. Но, похоже, забрезжил свет в конце туннеля – ожидается пересмотр вышеназванных норм административного законодательства.