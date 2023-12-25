Удары Израиля осложняют спасательную операцию в лагере беженцев в Газе

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Авиаудары ЦАХАЛ привели к закрытию основных дорог между лагерями Эль-Бурейдж, Магази, Нусейрат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

 

Фото: @motaz_azaiza

Интенсивные авиаудары Армии обороны Израиля осложняют проведение поисково-спасательной операции в палестинском лагере для беженцев Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X.

"Интенсивные авиаудары военных оккупационных сил привели к закрытию основных дорог между лагерями Эль-Бурейдж, Магази, Нусейрат, препятствуя работе бригад скорой помощи и спасателей", - сказано в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Магази полностью разрушено несколько домов, погибли около 70 человек. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, из-под завалов извлечены пять погибших и восемь раненых.

#дети #смерть #Израиль #Палестина #война #ракета #СекторГаза

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