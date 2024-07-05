Удвоить объем инвестиций в казахстанские проекты планирует ЕБРР

Банки и финансы, Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Портфель проектов банка в Казахстане насчитывает 121 проект на сумму более €2,9 млрд

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров встретился с Хусейном Озханом, и.о. управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии и Монголии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Стороны обсудили статус действующих проектов и планы ЕБРР по финансированию новых, отметив при этом важную роль привлекаемых инвестиций для устойчивого социально-экономического развития страны.

Как отметил Хусейн Озхан, в текущем году банк планирует как минимум удвоить объем инвестиций в экономику Казахстана. ЕБРР работает над крупным проектом с казахстанской компанией по управлению электросетями KEGOC, который поможет повысить надежность электроснабжения на западе страны.

Ранее был подписан крупнейший территориальный проект – строительство новых очистных сооружений в г. Актобе; выделены средства на строительство новых производственных мощностей ведущего производителя поваренной соли АО «Аралтуз», а также на поддержку женского и молодежного предпринимательства.

В июне 2024 года с опережением графика открылся новый пассажирский терминал аэропорта г. Алматы, строительство которого также профинансировал ЕБРР. Банк принял участие и в IPO национального авиаперевозчика «Air Astana».

По словам Нурлана Байбазарова, Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР, как на страновом, так и региональном уровнях, а также поддерживает стремление банка инвестировать в частный сектор

«Наша страна готова к взаимовыгодной работе с ЕБРР по привлечению инвестиций для реализации проектов в энергетике, транспорте и логистике, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса», — отметил вице-премьер.

С начала деятельности в Казахстане ЕБРР вложил в экономику страны €10,2 млрд в рамках 324 проектов. В настоящий момент портфель проектов банка в Казахстане насчитывает 121 проект на сумму более €2,9 млрд.

#банк #инвестиции #проекты #ЕБРР

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