Уголька не найдется?..

Так что проблема обеспечения углем владельцев теплиц и граж­дан, проживающих в индивидуальных домах, не теряет своей актуальности.

По последним данным, только на обогрев теплиц в регионе дополнительно требуется 139 тыс. тонн угля. Такой объем каменного топлива необходим для поддержания приемлемой температуры в объектах до конца января и на весь февраль. И это без учета вновь открывающихся «крытых огородов», а таковых немало.

По производству овощей в закрытом грунте Туркестанская область занимает лидирующую позицию в стране. На регион приходится 71% всех теплиц республики, или 1 569 га.

Анализ ситуации, проведенный после того, как многие хозяйства пострадали из-за сильных морозов, показал, что тепличные хозяйства оказались не готовы к суровой зиме, так как не сформировали необходимых запасов угля. Купить же его в разгар морозов стало невозможно.

Для отопления 591 гектара теп­лиц, работающих на угле и принадлежащих 1 058 агроформированиям, на зимний сезон необходимо 200,8 тыс. тонн каменного топлива.

АО «Қазақстан темір жолы» поставило в область 186,7 тыс. тонн угля. Эти расчеты сделаны для привычно теплой зимы, она же на этот раз, вопреки ожиданиям, оказалась намного суровей. Многие владельцы теплиц не смогли в срочном порядке закупить уголь в необходимом объе­ме и потеряли урожай.

Фермерские теплицы легкой конструкции и ручной сборки, а таких в области 94%, пострадали больше всего. У многих урожай замерз из-за того, что обрушилась кровля, не выдержав тяжести снежного покрова.

На данный момент 167 товаропроизводителей заявили о том, что в общей сложности 36 гектаров теплиц пришли в негодное состояние. Естественно, индивидуальные предприниматели понесли финансовые потери.

Минувшие выходные на юге выдались «горячими». Владельцы теп­лиц прилагали усилия по спасению оставшегося урожая, а руководство области искало пути и возможности доставки в регион дополнительных объемов угля.

Вопрос о ходе проведения отопительного сезона и актуальные проблемы поставок угля вынесли на еженедельное заседание аппарата акима Туркестанской области. За недостатки в заготовке топлива аким области Дархан Сатыбалды объявил выговор своему первому заместителю, руководителям управлений энергетики и ЖКХ, сельского хозяйства.

– В воскресенье мы провели совещание по видеосвязи с ответственным министерством, «Қазақстан темір жолы» и лицами, причастными к перевозке угля, – сообщил Дархан Сатыбалды. – Четко обозначена сложившаяся непростая ситуация. Население, владельцы теплиц испытывают трудности из-за того, что управления, акимы районов и городов выполняют свою работу слабо. По моему поручению ответственный за этот участок работы – мой заместитель – и руководители управлений встретятся с владельцами теплиц и рассмотрят пути оказания помощи. Топливо есть, железнодорожники пообещали выделить для его перевозки вагоны.

Аким области поручил вести постоянный мониторинг ситуации с прохождением отопительного сезона. Акимам районов и городов вменены в обязанность сбор и предоставление точной и достоверной информации по необходимому количеству угля, а также проведение соответствующей работы с поставщиками и продавцами каменного топлива.

Акимы районов и городов совмест­но с местной полицией должны следить за работой посредников и принимать в отношении недобросовестных перекупщиков меры в рамках закона.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сакена Далиева, на отопительный сезон области необходимо 907,6 тыс. тонн угля, из которых в регион доставлено 835,5 тыс. тонн. При этом коммунально-бытовой сфере необходимо 249,2 тыс. тонн угля, поставлено 229,5 тыс. тонн.

Бюджетные учреждения в полном объеме обеспечены необходимыми 142,6 тыс. тонн угля. Потребность населения в каменном топливе составляет 658,4 тыс. тонн. Доставлено же всего 605,1 тыс. тонн – это более чем на полсотни тысяч тонн меньше.