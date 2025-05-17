Актуальные вопросы, касающиеся противодействия торговле людьми, поднимались на брифинге, который Министерство иностранных дел провело для представителей иностранного дипломатического корпуса. Мероприятие было организовано совместно с миссией Международной организации по миграции (МОТ) в РК с координационными функциями для стран Центральной Азии.

В ходе встречи была предоставлена информация о мерах, принимаемых в Казахстане для усиления борьбы с торговлей людьми, в том числе по ужесточению наказания за такие прес­тупления и развитию превентивных механизмов. Как отметил глава миссии МОТ Серхан Актопрак, усилия нашей страны в борьбе с одним из самых тяжелых преступлений против личности высоко оцениваются международным сообществом.

– Проделана большая работа в сфере совершенствования законодательства. Отрадно, что правовые акты разработаны с учетом передового опыта и соответствуют международным стандартам, – отметил Серхан Актопрак.

В частности, в стране принят Закон «О противодействии торговле людьми», республика подписала больше 100 международных конвенций в этой сфере. Внесены важные изменения в Уголовный кодекс, который сейчас предусматривает ответственность по восьми статьям, связанным с торговлей людьми.

Однако имеет место печальная статис­тика. Как отметил заместитель минис­тра внутренних дел Бауржан Аленов, ежегодно МВД регистрирует порядка 150 уголовных дел, связанных с прес­туплениями в этой сфере, выявляется до 50 потерпевших. За последние три года пресечена деятельность пяти прес­тупных групп, ликвидированы каналы вывоза людей в Индонезию, Бахрейн, ОАЭ, Турцию, Южную Корею, а также в Узбекистан и Кыргызстан.

– С начала года зарегистрировано 78 уголовных дел этой категории. При взаимодействии с коллегами из МВД Узбекистана задержаны два человека, находившиеся в розыске за торговлю людьми, – рассказал Бауржан Аленов. – Среди проблем, которые оказывают влия­ние на раскрываемость, – длительные сроки, прошедшие с момента совершения преступления, отказ жертв общаться с сотрудниками правоохранительных органов из-за страха расправы над ними со стороны подозреваемых, материальная зависимость потерпевших, боязнь огласки.

По данным вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, по итогам 2024 года уполномоченными службами оказана помощь 247 жертвам торговли людьми (на 17% больше, чем в 2023-м), 114 из них – иностранные граждане. Через органы внут­ренних дел за помощью обратились 129 человек, остальные – через волонтеров и миграционные службы. В стране функционируют 13 кризисных центров помощи жертвам таких преступлений.

По словам Аскарбека Ертаева, Казах­стан реализует комплекс мер для безопас­ного трудоустройства своих граждан за рубежом: заключаются международные соглашения, направленные на защиту трудовых и социальных прав казахстан­цев на территории принимающих стран. Уже подписаны договоренности с Катаром и Великобританией, заключен рамочный меморандум с Южной Кореей. Также прорабатываются соглашения с ОАЭ, Саудовской Аравией, Японией и рядом других государств.

Спикер также добавил, что государственный контроль за соблюдением трудового законодательства проводится в форме профилактических проверок. Только в 2024 году государственные инспекторы труда провели 1 802 мероприятия, 386 – в первом квартале текущего года.

– Фактов нарушений, связанных с принудительным трудом и торговлей людьми, в рамках этих проверок не зарегистрировано. Однако были выявлены 189 случаев использования труда без заключения трудового договора. Все нарушители привлечены к административной ответственности, – подчеркнул вице-министр.

В борьбе с торговлей людьми и нарушением трудового законодательства невозможно переоценить роль неправительственного сектора, ведь большинство жертв правонарушений и преступлений чаще всего обращаются не в государственные органы, а в общественные организации.

– Мы проводим разъяснительную работу, рассказываем о том, что такое экс­плуатация и где получить необходимую помощь, если человек все же попал в трудную ситуацию, – отметила директор правового центра женских инициатив «Сана сезiм» Шахноза Хасанова. – Предоставляем юридическую помощь от этапа составления и подачи заявления в уполномоченные органы до размещения в кризисные центры и получения медицинской помощи.

Поскольку 85% случаев торговли людьми связаны с участием граждан иностранных государств, сотрудникам общественных фондов очень важна поддержка МИДа.

– Угрозы, которые несет в себе торговля людьми, имеют транснациональный характер, поэтому очень важно взаимодействие с дипломатическим корпусом. Его помощь неоценима в поиске жертв, оказавшихся на территории других государств, содействии в возвращении на родину граждан Казахстана, – отметила Шахноза Хасанова.