Угрожавший «оружием» пранкер арестован в Астане

В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства, передает Kazpravda.kz

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Столичной полицией задержаны лица, которые, прикрываясь пранком, грубо нарушили общественный порядок, сообщает Polisia.kz.

«В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев. В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, гражданин Г.А. и его сообщник имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние», - говорится в сообщении.

В ходе постановочной сцены Г.А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы.

«Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев», - отмечает Polisia.kz.

По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию.

В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.

Материалы дела направлены в суд.