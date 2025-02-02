Угрожавший «оружием» пранкер арестован в Астане

В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства, передает Kazpravda.kz
Столичной полицией задержаны лица, которые, прикрываясь пранком, грубо нарушили общественный порядок, сообщает Polisia.kz.
«В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев. В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, гражданин Г.А. и его сообщник имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние», - говорится в сообщении.
В ходе постановочной сцены Г.А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы.
«Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев», - отмечает Polisia.kz.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию.
В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Материалы дела направлены в суд.