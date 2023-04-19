Указ Главы государства

Указами Главы государства:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ильясов Магжан Жанботаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.