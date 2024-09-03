Указ Президента Республики Казахстан

Указы
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О проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума

В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

3. Официально опубликовать настоящий Указ в средствах массовой информации 3 сентября 2024 года.

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

 

Астана, Акорда, 2 сентября 2024 года

№ 636

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