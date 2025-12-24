Указ Президента Республики Казахстан Указы 24 декабря 2025 г. 2:59 230 О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году На основании решения Комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году: 1) Әлменбет Арману Ерланұлы – по номинации «Проза» за произведение «Тергеуші»; 2) Исжанову Саяну Кенжегалиевичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Құмдағы хикая»; 3) Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз»; 4) Тілегенову Асылану Біржанұлы – по номинации «Детская литература» за сборник стихотворений «Жазда атамның ауылында...». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 23 декабря 2025 года № 1133