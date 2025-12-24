На основании решения Комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году:

1) Әлменбет Арману Ерланұлы – по номинации «Проза» за произведение «Тергеуші»;

2) Исжанову Саяну Кенжегалиевичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Құмдағы хикая»;

3) Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз»;

4) Тілегенову Асылану Біржанұлы – по номинации «Детская литература» за сборник стихотворений «Жазда атамның ауылында...».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 23 декабря 2025 года

№ 1133