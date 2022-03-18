Указы Указ Президента Республики Казахстан 18 марта 2022 г. 13:50 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За успешную организацию работ по эвакуации граждан Республики Казахстан из Украины наградить: орденом «Барыс» ІІІ степени Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине; орденом «Айбын» І степени Қызыр Думан Манарбекұлы – советника Посольства Республики Казахстан в Украине; орденом «Достық» ІІ степени Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове, Украина Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула Республики Казахстан в городе Львове, Украина; орденом «Құрмет» Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства Республики Казахстан в Украине (исполнял обязанности консула); медалью «Ерен еңбегі үшін» Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – Временного поверенного в делах Посольства Республики Казахстан в Республике Молдова Кагенов Азамат Мағжанұлы – атташе – консула Посольства Республики Казахстан в Румынии Маманов Дархан Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Сәбитұлы Бекзат – первого секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Республике Польша; медалью «Шапағат» Амангелдина Руслана Берекеевича – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан Денисенко Анну Владимировну – помощника консула Посольства Республики Казахстан в Украине Каржаубаева Азамата Кудайбергеновича – второго секретаря Посольства Республики Казахстан в Украине Туякбаева Шингиса Ермековича – руководителя волонтерского корпуса в Республике Казахстан. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 17 марта 2022 года № 837