Указ Президента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентяб­ря 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опуб­ликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 4