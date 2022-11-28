Указ Президента Республики Казахстан Указы 28 ноября 2022 г. 0:17 О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. 2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года № 4